China sanktioniert Pelosi - und stoppt Kooperationen mit USA

Peking/Taipeh - Mit Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat China auf ihre Reise nach Taiwan reagiert - und stoppt zudem den Dialog mit den Vereinigten Staaten über Klimaschutz und Militärfragen. Auch andere Kooperationen im Kampf gegen Verbrechen, Drogenhandel und zur Rückführung illegal Eingereister sind unterbrochen. Chinas Außenministerium teilte am Freitag mit, dass sich die nicht näher beschriebenen Sanktionen auch gegen Pelosis direkte Familienmitglieder richten.

Mutter und Tochter in Wien getötet

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Eine 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Am Freitagnachmittag wurde durch eine Obduktion Fremdverschulden festgestellt, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Zur Todesursache gab es aus ermittlungstaktischen Gründen keine Information.

Erdoğan und Putin treffen sich in Sotschi

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für die Vermittlung zum Abschluss des Getreide-Abkommens gedankt. Erdoğan habe nicht nur die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen aus den Schwarzmeerhäfen befördert, sagte Putin bei einem Statement mit seinem Amtskollegen in Sotschi vor gemeinsamen Gesprächen am Freitag.

Razzia und neuerliche Ermittlungen im Fall Kellermayr

Wels - Im Fall der aus der Impfgegnerszene bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die in der Vorwoche Suizid begangen hat, kommen die Ermittlungen nun ganz offensichtlich doch voran: Die Generalstaatsanwaltschaft München meldete am Freitag eine Razzia bei einem 59-jährigen Verdächtigen in Bayern. Und die Staatsanwaltschaft Wels hat ihre eingestellten Ermittlungen wegen geänderter Voraussetzungen doch wieder aufgenommen.

Polizei an der Grenze soll entlastet werden

Wien/Eisenstadt - Mit einem neuen Erlass soll die Polizei an der ungarischen Grenze entlastet werden. Erstaufnahmegespräche nach Flüchtlingsaufgriffen sollen künftig nicht nur an der Grenze durchgeführt werden, sondern auch in anderen Bundesländern, bestätigte man im Innenministerium einen Bericht der "Presse" (Freitag-Ausgabe). Dazu erhalten die aufgegriffenen Personen nach Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung ein Zugticket.

Rufe nach rascher Erhöhung der Sozialhilfe

Wien - Die Teuerung, insbesondere bei Strom und Gas, lässt neuerlich Rufe nach einer raschen Erhöhung von Sozialhilfe und Mindestpension laut werden. Caritas-Präsident Michael Landau verwies am Freitag auf die Ankündigung der Energieallianz Austria vom Mittwoch, ab 1. September (und nicht erst am 1. Jänner) die Preise für Strom und Gas in Wien und Niederösterreich zu erhöhen. Die Armutskonferenz forderte insbesondere eine Entlastungen bei den Wohnkosten.

2021 war in Italien bisher wärmstes Jahr aller Zeiten

Rom - 2022 wird in Italien wohl als wärmstes Jahr aller Zeit in Erinnerung bleiben. In den ersten sieben Monaten lagen die Temperaturen um 0,98 Grad über dem Durchschnitt seit 1800 (seit damals werden die Temperaturen aufgezeichnet), so die Angaben des Nationalen Forschungsrats CNR. Im Juli wurden 2,26 Grad über dem Durchschnitt gemeldet.

Bisher 160 Affenpocken-Fälle in Österreich, davon 45 genesen

Wien - In Österreich hat es bisher 160 gemeldete Affenpocken-Fälle gegeben. Davon sind 45 Erkrankte bereits als genesen im Epidemiologischen Melderegister (EMS) gemeldet. Das geht aus dem Update der Fallzahlen auf der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom Freitag hervor. Seit Montag kamen damit 28 Fälle hinzu. Indes ist die erwartete zweite Lieferung des Impfstoffs gegen Affenpocken in Österreich angekommen, hieß es im Gesundheitsministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red