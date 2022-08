Raketenangriffe auf Israel dauern an

Tel Aviv/Gaza - Nach der gezielten Tötung eines militanten Palästinenserführers im Gazastreifen haben die Raketenangriffe auf Israel Samstag früh angedauert. In mehreren Städten im Süden des Landes waren Sirenen zu hören, wie das Militär mitteilte. Insgesamt wurden einem Sprecher zufolge seit Freitag mehr als 190 Raketen auf Israel gefeuert. Sie gingen demnach auf offenem Gelände nieder oder wurden vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen.

Ukrainischer Verteidigungswall im Donbass gerät unter Druck

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Truppen attackieren nach Angaben aus Kiew mit aller Härte Bachmut, einen Eckpfeiler des Verteidigungssystems rund um den letzten von Ukrainern gehaltenen Ballungsraum im Donbass. "Der Feind führt einen Angriff auf Bachmut durch, die Kämpfe halten an", teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Samstag mit. Die prorussischen Rebellen hatten am Vortag vermeldet, es gebe Gefechte bereits innerhalb des Stadtgebiets.

Hiroshima gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat bei der Zeremonie zum 77. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor der anhaltenden Gefahr durch Atomwaffen gewarnt. "Die Menschheit spielt mit einer geladenen Waffe", sagte Guterres am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung in der japanischen Stadt. "Krisen mit schweren nuklearen Untertönen breiten sich schnell aus - der Nahe Osten, die koreanische Halbinsel, Russlands Einmarsch in der Ukraine."

Voranmeldungen zur Kurzarbeit gingen heuer stark zurück

Wien - Im ersten Halbjahr 2022 gingen die Voranmeldungen zur Kurzarbeit um 72 Prozent zurück. "Aus derzeitiger Sicht scheint die Phase, in der die Kurzarbeit zur großflächigen Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Stabilisierung der Wirtschaft notwendig war, überwunden", meinte dazu am Samstag Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Die Kurzarbeit werde aber auch künftig ein wichtiges Kriseninstrument bleiben.

Unwetter-Schäden in Tirol, Salzburg und Kärnten

Gerlos/St. Sigmund im Sellrain/Paternion - Teils kräftige Gewitter haben am Freitagnachmittag in Tirol, Salzburg und Kärnten erneut zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. In Obersulzbach-, Untersalzbach-, Habach- und Hollersbachtal im Oberpinzgau waren die Wege zu rund 230 Personen auf Berghütten und Gasthäusern unterbrochen. Alle Menschen waren aber in Sicherheit, es bestand Telefonkontakt. Die Einsatzorganisationen arbeiteten Freitagabend daran, alle Straßenverbindungen wieder freizuräumen.

Junge Mopedlenkerin starb in OÖ. nach Kollision mit Zug

Waizenkirchen - Nach einem Zusammenstoß mit einem Zug ist am Freitag am späten Nachmittag eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen gestorben. Die Jugendliche hatte in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) einen Bahnübergang gequert. Der Triebwagenführer konnte trotz Notbremsung und Signalen den Zusammenstoß nicht verhindern, teilte die Polizei mit.

Blinken betont auf den Philippinen "starkes Bündnis"

Manila/Taipeh - US-Außenminister Antony Blinken will mit der neuen Regierung des Diktatorensohns Ferdinand Marcos Jr. auf den Philippinen eng zusammenarbeiten und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter vertiefen. "Unser Bündnis ist stark", sagte Blinken am Samstag in Manila mit Blick auf einen 1951 verabschiedeten Verteidigungspakt zwischen den beiden Ländern, der eine gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung im Falle eines externen Angriffs vorsieht.

Fonds für Schulveranstaltungen wird aufgestockt

Wien - Der Fonds zur Förderung von mehrtägigen Schulveranstaltungen wird aufgrund der zahlreichen Anträge um mehr als zwei Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro aufgestockt. Die Einrichtung unterstützt die Durchführung von Skikursen, Sport- oder Projektwochen mit bis zu 500 Euro pro Klasse und kann bis Ende des ersten Semesters des Schuljahrs 2022/23 genutzt werden, so das Bildungsministerium in einer Aussendung.

