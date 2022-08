Eigene Staatsanwaltschaft gegen Hass im Netz im Gespräch

Wien - Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist eine eigene Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Hass im Netz ähnlich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorstellbar. Forderungen nach Schaffung einer solchen Anklagebehörde waren zuletzt nach den Drohungen gegen die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr laut geworden, die sich das Leben genommen hat. Auch Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig plädiert für eine solche Staatsanwaltschaft.

17 Corona-Tote und 1.461 Patienten in Krankenhäusern

Wien - Corona und kein Ende: Seit Freitag sind in Österreich 17 Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Das lag über dem Schnitt der vergangenen Woche von 14,1 Corona-Toten pro Tag. 1.461 Covid-Patienten lagen am Samstag nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Samstag, 9.30 Uhr) in Spitälern, die Zahl blieb unverändert gegenüber Freitag. 73 von ihnen - ebensoviele wie gestern - lagen auf Intensivstationen. 5.953 Neuinfektionen wurden registriert.

Schäden nach Unwettern in Tirol, Salzburg und Kärnten

Gerlos/St. Sigmund im Sellrain/Paternion - Nach den teils kräftigen Gewittern in Tirol, Salzburg und Kärnten liefen am Samstagvormittag die Aufräumarbeiten. Um die Lage im Oberpinzgau zu beurteilen, wo es vor allem im Hollersbachtal, im Ober- und Untersulzbachtal sowie im Habachtal zu Vermurungen gekommen war, wurde am Samstag ein Erkundungsflug unternommen, teilte ein Sprecher des Landes Salzburg gegenüber der APA mit.

Hiroshima gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Hiroshima/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts weltweit wachsender Sorgen über die Gefahr eines Atomkrieges hat die japanische Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 77 Jahren gedacht. "Krisen mit ernsten nuklearen Untertönen breiten sich schnell aus - vom Nahen Osten über die koreanische Halbinsel bis hin zur russischen Invasion in der Ukraine", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Samstag bei einer Gedenkzeremonie im Friedenspark von Hiroshima.

Großbritannien sieht Krieg in Ukraine vor neuer Phase

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Krieg in der Ukraine steht nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes unmittelbar vor einer neuen Phase. Die meisten Kämpfe verlagerten sich demnach an eine fast 350 Kilometer lange Front, die sich im Südwesten parallel zum Dnjepr von der Gegend um Saporischschija bis nach Cherson erstreckt. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag auf Twitter aus dem jüngsten Geheimdienstbericht mit.

Israels Militär stellt sich auf längeren Einsatz ein

Tel Aviv/Gaza - Die israelischen Streitkräfte stellen sich nach der Tötung eines militanten Palästinenserführers im Gazastreifen auf einen längeren Einsatz ein. "Das Militär ist auf eine einwöchige operative Tätigkeit vorbereitet, entsprechend der Anweisung der politischen Ebene und des Generalstabschefs", teilte das Militär am Samstag mit. Angriffe auf den Gazastreifen dauerten in der Früh an.

Fast vollständiges Abtreibungsverbot in Indiana beschlossen

Washington - Das Parlament im US-Bundesstaat Indiana hat ein fast vollständiges Abtreibungsverbot beschlossen. Indiana ist damit der erste Bundesstaat, in dem nach dem Grundsatzurteil des Supreme Courts zur Abtreibung ein neues Gesetz mit schärferen Regeln verabschiedet wurde. Es erlaubt Abtreibungen nur noch in Ausnahmefällen: nach Vergewaltigungen, in Fällen von Inzest, wenn der Fötus nicht lebensfähig ist oder ein schweres Gesundheitsrisiko für die Mutter besteht.

USA kritisieren Chinas Kontaktstopp

Manila/Taipeh - US-Außenminister Antony Blinken hat China wegen des Kappens wichtiger Kontakte mit den USA "unverantwortliche Schritte" vorgeworfen. Die Maßnahmen, die die Regierung in Peking in Bezug auf Taiwan ergreife, zeigten, dass China sich weg von dem Vorrang für eine friedliche Lösung und hin zur Anwendung von Gewalt bewege, sagte Blinken am Samstag in Manila.

