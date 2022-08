Eigene Staatsanwaltschaft gegen Hass im Netz im Gespräch

Wien - Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist eine eigene Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Hass im Netz ähnlich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorstellbar. Auch Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig plädiert für eine solche Staatsanwaltschaft. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will hingegen der Polizei und den bestehenden Staatsanwaltschaften mehr Ressourcen geben.

Israel unter Raketenbeschuss - Weitere Angriffe in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Nach der gezielten Tötung eines militanten Palästinenserführers hagelt es Raketen auf Israel, das mit Luftangriffen auf Gaza antwortet. Laut palästinensischen Angaben ist die Zahl der Opfer im Gazastreifen weiter gestiegen: Mindestens 15 Menschen seien seit Freitag getötet und 125 verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Samastag mit. Unter den Toten sind demnach ein fünfjähriges Mädchen, eine 23-Jährige und eine weitere Frau.

Russisches Militär tötet nach eigenen Angaben 600 Ukrainer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit Luft- und Artillerieschlägen fast 600 ukrainische Soldaten getötet. "Nahe der Ortschaft Bilohirka im Gebiet Cherson wurden durch Luftschläge und Artilleriefeuer der zeitweise Standort der 46. ukrainischen Luftsturmbrigade getroffen", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Mehr als 400 "Nationalisten" seien getötet worden.

Archie in England nach Ende lebenserhaltender Maßnahmen tot

London - Nach langem Rechtsstreit ist der seit Monaten in einem tiefen Koma liegende Bub Archie in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Die Maßnahmen, die den Zwölfjährigen am Leben gehalten hatten, wurden am Samstag beendet. Archie sei um 12.15 Uhr (Ortszeit) gestorben, sagte seine Mutter Hollie Dance am Nachmittag vor dem Krankenhaus.

Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kabul

Kabul - Bei einer erneuten Bombenexplosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben von Medizinern und Augenzeugen mindestens acht Menschen getötet und weitere 22 verletzt worden. Der Sprengkörper detonierte am Samstag auf einer belebten Einkaufsstraße in einem Viertel im Westen der Stadt, wo sich gewöhnlich Angehörige der muslimischen Minderheit der Schiiten aufhalten. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" IS bekannte sich zu dem Anschlag.

Erdrutsch im Aostatal, Bergortschaft Courmayeur ohne Wasser

Aosta - Nachdem es am Freitag zu einem Erdrutsch im Ferret-Tal in der norditalienischen Region Aosta gekommen ist, muss die Berggemeinde Courmayeur zu Füßen des Montblancs ohne Wasser auskommen. Wegen des Erdrutsches wurde die Wasserleitung, die die beliebte Bergortschaft nahe der französischen Grenze versorgt, beschädigt.

Biden negativ auf Corona getestet

Washington - US-Präsident Joe Biden wurde negativ auf COVID-19 getestet, teilte der Arzt des Weißen Hauses, Kevin O'Connor, am Samstag mit. Biden werde aber in Isolation bleiben, bis ein zweiter Test negativ ausfalle. Der 79-jährige Präsident war am 21. Juli erstmals positiv auf Covid-19 getestet worden.

Nach Angriff in Oslo - Pride-Parade zieht durch Stockholm

Stockholm/Oslo/Hamburg - Sechs Wochen nach einem tödlichen Angriff rund um eine Schwulen-Bar im benachbarten Norwegen hat in Schweden die größte Pride-Parade Skandinaviens begonnen. Eine große Menschenmenge machte sich am Samstag auf, um feiernd durch Stockholm zu marschieren und dabei für Liebe, Menschenrechte und sexuelle Vielfalt einzustehen. Rund um die Festwagen tanzten sich die Teilnehmer durch die schwedische Hauptstadt, viele schwenkten dabei fröhlich Regenbogenflaggen.

