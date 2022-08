UN-Sicherheitsrat berät am Montag über Lage in Gaza

New York/Gaza/Tel Aviv - Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sollen am Montag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das israelische Militär hatte am Freitag die großangelegte Militäraktion "Morgengrauen" mit Luftangriffen gegen die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gestartet. Dabei wurden ein Anführer und weitere Mitglieder der Organisation sowie mehrere Zivilisten getötet.

Ukraine kämpft im Donezk um letzte Großstädte

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee gerät im östlichen Gebiet Donezk zunehmend unter Druck - hat vorerst aber eigenen Angaben zufolge alle Vorstöße der Russen abgewehrt. Seit der Eroberung der Nachbarregion Luhansk konzentrieren die Russen ihre Angriffe im Donbass auf Donezk, wo sie bisher rund 60 Prozent des Territoriums erobert haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat vor diesem Hintergrund um neue westliche Waffen und bedankte sich zugleich für die bisher gelieferten.

IKG-Präsident Deutsch für "Shoah-Zentrum" in Wien

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, wünscht sich ein "Shoah-Zentrum" in Wien. Vorbilder dafür könnten derartige Einrichtungen in Israel und den USA sein, sagte er im APA-Interview. Der Ukraine-Krieg habe auch die jüdische Gemeinde in Wien anwachsen lassen, berichtete er außerdem. Mit der FPÖ will Deutsch nach wie vor keinen Kontakt.

Getreidefrachter aus Ukrainer kommt nicht rechtzeitig an

Beirut - Das erste Frachtschiff mit ukrainischem Getreide seit Kriegsbeginn legt später als erwartet im Libanon an. Die für diesen Sonntag geplante Ankunft des Schiffes "Razoni" sei abgesagt worden, berichtete die ARD am Samstagabend. Zu den Gründen wurden keine Angaben gemacht. Anfang der Woche war nach mehrmonatiger russischer Seeblockade der erste Getreidefrachter - mit 26.000 Tonnen Mais an Bord - aus einem ukrainischen Schwarzmeerhafen gestartet.

Dornauer gegenüber Van der Bellen und "Ampel" reserviert

Innsbruck/Wien/Sellrain - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer ist nur mäßig angetan von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auf die Frage, ob er ihn beim Urnengang ihm Oktober wählen werde, sagte Dornauer im APA-Interview: "Das personelle Angebot ist wenig zufriedenstellend. Für einen aufrichtigen Sozialdemokraten ist es schwierig, Grün zu wählen und bei diesem Urnengang eine befriedigende Wahl zu treffen". Reserviertheit ließ Dornauer auch gegenüber einer "Ampel"-Koalition im Bund durchblicken.

Trump prangert "unangemessene" Inhalte an Schulen an

Dallas - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat wegen des Streits um sexuelle Aufklärung an Schulen die Abschaffung des Bildungsministerium gefordert. "Wir sollten das Bildungsministerium abschaffen", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) auf einer Konferenz Rechtskonservativer in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Das Publikum brach daraufhin in Jubel aus. Im ganzen Land müsse es strenge Verbote für die Vermittlung "unangemessener" Inhalte an Schulkinder geben.

