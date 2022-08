Israel: Zweiter Jihad-Militärchef gezielt getötet

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Der südliche Kommandant des Islamischen Jihad, Khaled Mansour, sei bei einem Luftangriff in Rafah ums Leben gekommen, teilte das Militär Sonntag früh mit. Zwei weitere ranghohe Jihad-Mitglieder seien ebenfalls getötet worden, darunter Mansours Stellvertreter. Der Islamische Jihad bestätigte den Tod Mansours.

Gold gegen Falschgeld: Rip-Dealer betrügen Schweizer

Wien/Genua/Bern - Rip-Deal-Betrüger haben bei einem Schweizer bereits im Jahr 2019 Gold im Gegenwert von 240.000 Schweizer Franken abkassiert (245.499,18 Euro), den Mann aus Genua aber mit Falschgeld abgespeist. Geklärt haben den Fall nun die Ermittler der Rip-Deal Unit Vienna, die bei der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamtes angesiedelt ist. Das Opfer hatte den Betrug aus Angst nämlich gar nicht angezeigt.

Ukraine kämpft im Donezk um letzte Großstädte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee gerät im östlichen Gebiet Donezk zunehmend unter Druck - hat vorerst aber eigenen Angaben zufolge alle Vorstöße der Russen abgewehrt. Seit der Eroberung der Nachbarregion Luhansk konzentrieren die Russen ihre Angriffe im Donbass auf Donezk, wo sie bisher rund 60 Prozent des Territoriums erobert haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat vor diesem Hintergrund um neue westliche Waffen und bedankte sich zugleich für die bisher gelieferten.

Vier Schiffe mit Lebensmitteln verlassen die Ukraine

Beirut/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vier Schiffe mit Lebensmitteln sind am Sonntag aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen, teilten ukrainische und türkische Beamte mit. Die vier Massengutfrachter waren mit mehr als 160.000 Tonnen Mais und anderen Lebensmitteln beladen. Es handle sich um die Frachter "Mustafa Necati", "Star Helena", "Glory" und "Riva Wind", twitterte der ukrainische Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow.

ÖBB suchen jährlich rund 3.000 neue Mitarbeiter

Wien - Trotz der mannigfaltigen Krisen brummt der Arbeitsmarkt noch. Es gibt rund 138.000 offene Stellen. Und auch echte Schwergewichte der heimischen Beschäftigung suchen neue Arbeitnehmende - so brauchen alleine die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wegen eines Generationenwechsels jährlich 3.000 neue Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten bei Postbus und Bahn 42.000 Menschen, von denen in den nächsten Jahren ein Viertel in Pension geht. Dazu gibt es noch 2.000 Lehrlinge.

IKG-Präsident Deutsch für "Shoah-Zentrum" in Wien

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, wünscht sich ein "Shoah-Zentrum" in Wien. Vorbilder dafür könnten derartige Einrichtungen in Israel und den USA sein, sagte er im APA-Interview. Der Ukraine-Krieg habe auch die jüdische Gemeinde in Wien anwachsen lassen, berichtete er außerdem. Mit der FPÖ will Deutsch nach wie vor keinen Kontakt.

US-Senat stimmt für Investitionen in Klimapaket

Washington - Die US-Demokraten haben am Samstag einen ersten wichtigen Test für die Verabschiedung ihres weitreichenden Klima-Sozial-Pakets im amerikanischen Senat überstanden. Der Senat stimmte mit 51 zu 50 Stimmen dafür, die geplante Gesetzgebung zu debattieren. Vizepräsidentin Kamala Harris gab die ausschlaggebende Stimme ab. Alle 50 republikanischen Senatoren stimmten dagegen. Das Paket hat ein Volumen von 430 Mrd. Dollar.

Hunderte Menschen aus überflutetem Death Valley evakuiert

Los Angeles - Nach den heftigen Regenfällen und Überflutungen im Death Valley Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei Hunderte gestrandete Menschen aus dem "Tal des Todes" evakuiert. "Dank der harten Arbeit der Straßenarbeiter konnten Besucher, die zuvor nicht in der Lage waren, die Hotels in der Region zu verlassen, nun vorsichtig mit Polizeibegleitung hinausfahren", teilte der Nationalpark am Samstag mit. Helikopter überwachen, dass niemand zurückgelassen werde.

