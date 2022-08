Palästinensische Raketen erreichen Stadtrand von Jerusalem

Gaza/Tel Aviv - Militante Palästinenser haben am Sonntag Raketen nun auch in Richtung Jerusalem abgefeuert. Berichte über Opfer und Schäden auf israelischer Seite gab es nicht. Allerdings zeigte das neue und weiter entfernt liegende Ziel die Eskalation am dritten Tag der gegenseitigen Angriffe. In der Nacht auf Sonntag wurde bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens mit Khaled Mansour ein zweiter ranghoher Kommandant des militanten Islamischen Jihad getötet.

ÖVP für eigene Sonderstaatsanwaltschaft gegen Hass im Netz

Wien - Die ÖVP hat sich am Sonntag eindeutig für die Schaffung einer eigenen Sonderstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Hass in Netz positioniert. Während Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sich am Samstag noch eher vage gegen Denkverbote in diese Richtung ausgesprochen hatte, legte Generalsekretärin Laura Sachslehner mit einer klaren Forderung dafür am Sonntag nach. Und sie forderte Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die sich dagegen ausgesprochen hatte, zum Handeln auf.

China übertritt erneut Seegrenze in Taiwanstraße

Taipeh/Peking - Chinesische Kriegsschiffe haben Insidern zufolge am Sonntag bei ihren Militärübungen erneut die inoffizielle Pufferzone zu Taiwan überschritten. Jeweils etwa zehn Kriegsschiffe kamen einander in der Taiwanstraße nahe, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Dabei hätten chinesische Militärboote die inoffizielle Grenzlinie in der Mitte der viel befahrenen Schifffahrtsstraße überschritten.

AKW-Beschuss: Gegenseitiger Vorwurf von Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben einander Moskau und Kiew gegenseitig den Beschuss des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja vorgeworfen. Die ukrainische Armee habe in der Nacht zum Sonntag eine Rakete auf das AKW-Gelände abgefeuert, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die ukrainische Atombehörde Enerhoatom hingegen beschuldigte die Russen, das unter ihrer Kontrolle stehende Gelände selbst beschossen zu haben.

Vier Schiffe mit Lebensmitteln verlassen die Ukraine

Beirut/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vier Schiffe mit Lebensmitteln sind am Sonntag aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen, teilten ukrainische und türkische Beamte mit. Die vier Massengutfrachter waren mit mehr als 160.000 Tonnen Mais und anderen Lebensmitteln beladen. Es handle sich um die Frachter "Mustafa Necati", "Star Helena", "Glory" und "Riva Wind", twitterte der ukrainische Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow.

Zahl der Covid-Spitalspatienten sinkt weiter

Wien - Die Zahl der Spitalspatienten mit Covid-19 sinkt weiter: Am Sonntag lagen nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand 9.30 Uhr) 1.410 Menschen mit einer Corona-Erkrankung in einem Krankenhaus, das waren um 51 weniger als am Samstag. 70 von ihnen wurden auf Intensivstationen betreut, um drei weniger als gestern. Fünf Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Covid-19. Dazu wurden 4.751 Neuinfektionen registriert.

Gold gegen Falschgeld: Rip-Dealer betrügen Schweizer

Wien/Genua/Bern - Rip-Deal-Betrüger haben bei einem Schweizer bereits im Jahr 2019 Gold im Gegenwert von 240.000 Schweizer Franken abkassiert (245.499,18 Euro), den Mann in Genua aber mit Falschgeld abgespeist. Geklärt haben den Fall nun die Ermittler der Rip-Deal Unit Vienna, die bei der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamtes angesiedelt ist. Das Opfer hatte den Betrug aus Angst nämlich gar nicht angezeigt.

Nachtclub-Besitzer in Thailand nach Brand in Haft

Bangkok - Nach einem Brand in einem thailändischen Nachtclub mit 15 Todesopfern hat die Polizei den Besitzer festgenommen. Der Mann habe sich gestellt, nachdem gegen ihn einen Haftbefehl unter anderem wegen fahrlässiger Tötung erlassen worden war, erklärte ein hochrangiger Polizeibeamter in der Provinz Chonburi am Sonntag.

