US-Senat verabschiedet Bidens großes Klima- und Sozialpaket

Washington - Der US-Senat hat eineinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket verabschiedet. Das Paket, das rund 370 Milliarden Dollar (rund 363 Milliarden Euro) für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Milliarden Dollar für die Gesundheitsversorgung vorsieht, wurde am Sonntag verabschiedet. Die Zustimmung ist ein wichtiger Erfolg für Biden, der die versprochenen großen Reformen bisher nicht liefern konnte.

Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

Tel Aviv/Gaza - Nach dreitägigen Kämpfen ist am Sonntagabend im Gaza-Konflikt eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten. Der Schlagabtausch zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) dauerte bis kurz vor Beginn der Waffenruhe um 23.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) an. Beide Seiten hatten zuvor separat ein Ende der Angriffe verkündet.

Zwei weitere Getreidefrachter legen in der Ukraine ab

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der nach einer monatelangen Blockade durch Russland wieder aufgenommene Export von Getreide aus den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen hält nach türkischen Angaben an. Zwei weitere mit Getreide beladene Schiffe liefen am Montag aus, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte. Die "Sacura" habe mit 11.000 Tonnen Sojabohnen an Bord von Jusni abgelegt, Ziel sei Italien. Die "Arizona" wiederum transportiere 48.458 Tonnen Mais von Tschernomorsk in die südliche Türkei.

China setzt Manöver um Taiwan überraschend fort

Taipeh/Peking - Überraschend hat China seine Manöver um Taiwan am Montag fortgesetzt. Ungeachtet seiner anfänglichen Ankündigung, dass die Militärübungen nur bis Sonntag laufen sollten, dauerten die "Kampfübungen" in der Luft und See der Meerenge der Taiwanstraße an, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Volksbefreiungsarmee habe sich dabei auf "gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert".

Ex-Guerillero Petro als Präsident Kolumbiens vereidigt

Bogota - Der Ex-Guerillakämpfer Gustavo Petro läutet als erster linksgerichteter Präsident Kolumbiens eine Wende in dem südamerikanischen Land ein. "Ich will keine zwei Länder, genauso wenig wie ich zwei Gesellschaften will. Ich will ein starkes, gerechtes und geeintes Kolumbien", sagte er am Sonntag bei seiner Vereidigung in der Hauptstadt Bogota. Seine Antrittsrede wurde über Großbildleinwände landesweit ausgestrahlt, Tausende feierten auf der Bolivar Plaza und im ganzen Land.

Landau fordert mehr Maßnahmen gegen Teuerung

Wien - Caritas-Präsident Michael Landau hat am Sonntagabend seine Forderungen für einen Teuerungsausgleich präzisiert. In der "ZiB2" bekräftigte Landau, dass die von der Regierung angekündigte Valorisierung der Sozialleistungen auf 1. September vorgezogen werden müsse, weil auch die Preiserhöhungen für Strom und Gas in Wien und Niederösterreich auf dieses Datum vorgezogen werden. Gleichzeitig forderte er auch für das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe eine Valorisierung.

Mehr als 120 Tote und Verletzte binnen weniger Tage in Kabul

Kabul - Bei den jüngsten Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Vereinten Nationen über 120 Menschen gestorben oder verletzt worden. Die Afghanistan-Mission der UN (Unama) forderte am Sonntag daher mehr Sicherheit für Minderheiten und ihre religiöse Feierlichkeiten. Am Sonntag traf örtlichen Medienberichten zufolge ein dritter Anschlag binnen dreier Tage einen Bus in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Teil Kabuls.

Einsatz geht im Berliner Grunewald weiter

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat ihre Löscharbeiten bei dem Brand im Grunewald am Montag fortgesetzt und will im Tagesverlauf versuchen, näher an den dortigen Sprengplatz heranzukommen. Ziel sei es, den Gefahrenbereich zu verkleinern, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Früh. Die Lage im Einsatzgebiet sei stabil, aber noch nicht unter Kontrolle. Bei einer Einsatzbesprechung wollten die Einsatzkräfte die Lage neu bewerten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red