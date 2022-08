US-Senat verabschiedet Bidens großes Klima- und Sozialpaket

Washington - Der US-Senat hat eineinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sein milliardenschweres Klima-und Sozialpaket verabschiedet. Die Entscheidung fiel am Sonntag (Ortszeit) in Washington mit hauchdünner Mehrheit: Die entscheidende Stimme kam von der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris, die qua Amt auch dem Senat vorsteht. Nach monatelangem Ringen leiteten die Demokraten damit ein Kernvorhaben Bidens in die Wege.

Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

Tel Aviv/Gaza - Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat vorerst Bestand. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte am Montagfrüh, es seien seit der Waffenruhe am Sonntagabend keine neuen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Auch die israelische Armee habe keine neuen Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Nach dreitägigen Kämpfen trat die Waffenruhe um 23.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) in Kraft.

Staatsanwälte gegen Spezialbehörde für Hass im Netz

Wien - Gegen eine von der ÖVP vorgeschlagene eigene "Hass im Netz-Staatsanwaltschaft" spricht sich die Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung, Cornelia Koller, aus. Statt einer spezialisierten Cybercrime-Behörde nach Vorbild der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) brauche es mehr Ressourcen für bestehende Einrichtungen von Polizei und Justiz, so Koller im "Standard" (Montag-Ausgabe). Unterstützung erhielt Koller von SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim.

Stromausfall im Großraum Innsbruck

Innsbruck - Im Großraum Innsbruck ist es am späten Montagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Kurzzeitig waren 448 Trafostationen in 33 Gemeinden unterversorgt, berichtet die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Tausende Haushalte waren betroffen. Kurze Zeit später waren es laut dem landeseigenen Netzbetreibers Tinetz aber nur mehr 14 Trafostationen in einer Gemeinde.

China setzt Manöver um Taiwan überraschend fort

Taipeh/Peking - Überraschend hat China seine Manöver um Taiwan am Montag fortgesetzt. Ungeachtet seiner anfänglichen Ankündigung, dass die Militärübungen nur bis Sonntag laufen sollten, dauerten die "Kampfübungen" in der Luft und See der Meerenge der Taiwanstraße an, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Volksbefreiungsarmee habe sich dabei auf "gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert".

Friedensabkommen im Tschad-Konflikt unterzeichnet

Doha - Nach monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts im Tschad haben die Übergangsregierung und Rebellengruppen ein Friedensabkommen geschlossen. Die am Montag unter Vermittlung von Katar in der dortigen Hauptstadt Doha unterzeichnete Vereinbarung soll einen breit angelegten nationalen Versöhnungsdialog einleiten, der noch in diesem Monat beginnen soll. Mehr als 30 Rebellengruppen nahmen an der feierlichen Unterzeichnung des Abkommens teil.

Kiew meldet russische Angriffe in Ost- und Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ostukrainischen Provinz Donezk toben weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Östlich und südlich der Nachbarstädte Soledar und Bachmut seien russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Ebenso seien russische Vorstöße östlich von Siwersk und südwestlich der Stadt Awdijiwka gescheitert. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Weltweit hungern 150 Millionen mehr Frauen als Männer

Wien - Eine aktuelle Analyse der Hilfsorganisation CARE mit Daten aus über 100 Ländern zeigt, dass 149,8 Millionen mehr Frauen von der Hungerkrise betroffen sind als Männer. Diese Zahl wird unter anderem durch Auswirkungen des Klimawandels, die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingt. Daten belegen, dass die Ernährungssicherheit abnimmt, je stärker die Geschlechterungleichheit wächst, hieß es in einer Aussendung am Montag.

