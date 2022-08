US-Senat verabschiedet Bidens großes Klima- und Sozialpaket

Washington - Der US-Senat hat eineinhalb Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sein milliardenschweres Klima-und Sozialpaket verabschiedet. Die Entscheidung fiel am Sonntag (Ortszeit) in Washington mit hauchdünner Mehrheit: Die entscheidende Stimme kam von der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris, die qua Amt auch dem Senat vorsteht. Nach monatelangem Ringen leiteten die Demokraten damit ein Kernvorhaben Bidens in die Wege.

Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

Tel Aviv/Gaza - Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat vorerst Bestand. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte am Montagfrüh, es seien seit der Waffenruhe am Sonntagabend keine neuen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Auch die israelische Armee habe keine neuen Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Nach dreitägigen Kämpfen trat die Waffenruhe um 23.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) in Kraft.

Scharfe Kritik an Doskozil aus der ÖGK

Wien/Eisenstadt - Die vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geforderte Abschaffung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) stößt bei deren Obmann Andreas Huss auf Unverständnis und Kritik. Dass sein Parteikollege glaube, die Gesundheitsversorgung des Burgenlands alleine schaffen zu können, sei "ein bisschen grotesk", sagte Huss am Montag auf APA-Anfrage. Er ortete einen "patzigen Sager", denn "nach einem ernsthaften Plan klingt das nicht".

Kurzzeitig Stromausfall im Großraum Innsbruck

Innsbruck - Der Großraum der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am späten Montagvormittag rund eine halbe Stunde lang von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen. Kurzzeitig waren rund 140.000 Haushalte ohne Strom - 100.000 in Innsbruck sowie weitere 40.000 Haushalte in 34 Umlandgemeinden, teilte der landeseigene Netzbetreiber Tinetz mit. Ursache war eine Schutzauslösung im Zuge von Umbauarbeiten beim Umspannwerk Ost in Innsbruck.

Friedensabkommen im Tschad-Konflikt unterzeichnet

Doha - Nach monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts im Tschad haben die Übergangsregierung und Rebellengruppen ein Friedensabkommen geschlossen. Die am Montag unter Vermittlung von Katar in der dortigen Hauptstadt Doha unterzeichnete Vereinbarung soll einen breit angelegten nationalen Versöhnungsdialog einleiten, der noch in diesem Monat beginnen soll. Mehr als 30 Rebellengruppen nahmen an der feierlichen Unterzeichnung des Abkommens teil.

Staatsanwälte gegen Spezialbehörde für Hass im Netz

Wien - Gegen eine von der ÖVP vorgeschlagene eigene "Hass im Netz-Staatsanwaltschaft" spricht sich die Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung, Cornelia Koller, aus. Statt einer spezialisierten Cybercrime-Behörde nach Vorbild der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) brauche es mehr Ressourcen für bestehende Einrichtungen von Polizei und Justiz, so Koller im "Standard" (Montag-Ausgabe). Unterstützung erhielt Koller von SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim.

Kiew meldet russische Angriffe in Ost- und Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - In der ostukrainischen Provinz Donezk toben weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Östlich und südlich der Nachbarstädte Soledar und Bachmut seien russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Ebenso seien russische Vorstöße östlich von Siwersk und südwestlich der Stadt Awdijiwka gescheitert. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Angriff auf AKW in Ukraine - Moskau beschuldigt Kiew

Tokio/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland macht Kiew auch für den zweiten Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja vom Wochenende verantwortlich. "Der Beschuss des Gebiets der Atomanlage durch die ukrainischen Streitkräfte ist eine potenziell äußerst gefährliche Aktivität (...) mit katastrophalen Folgen für ein großes Gebiet, einschließlich des europäischen Territoriums", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau.

