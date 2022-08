Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

Tel Aviv/Gaza - Die Waffenruhe zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen hat zu Wochenbeginn zunächst gehalten. Israel behielt sich aber das Recht vor, im Falle einer Verletzung der Feuerpause "entschlossen zu antworten", der Islamische Jihad erklärte ebenfalls seine Bereitschaft zur Reaktion auf "jedwede Aggression". Indes wurde am Montag die Grenze Israels zum Gazastreifen wieder eröffnet.

Leise FPÖ-Rufe nach Gremiensitzungen und laute Medienschelte

Wien - In der Causa rund um den aus der FPÖ ausgetretenen ehemaligen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein hat sich die FPÖ am Montag recht verschlossen präsentiert. Kolportierte Rufe nach der Einberufung des Parteipräsidiums, um wegen des bei Jenewein gefundenen Anzeige-Entwurfs gegen die Wiener FPÖ Klarheit zu schaffen, kommentierten Landespartei-Vertreter zurückhaltend. Scharfe Kritik hingegen übte die FPÖ an den Medien wegen der Berichte über Jeneweins Suizid-Versuch vom Wochenende.

China setzt Manöver um Taiwan überraschend fort

Taipeh/Peking - Entgegen vorheriger Ankündigungen hat China seine Militärübungen vor Taiwan zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die chinesische Armee habe weiterhin "praktische Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan" ausgeführt, erklärte das östliche Kommando des Militärs am Montag. Peking hatte eigentlich angekündigt, die nach dem Besuch von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Taipeh begonnenen Übungen am Sonntag beenden zu wollen. Taiwan verurteilte die Fortsetzung.

Sorge nach Beschuss von AKW in der Ukraine

Tokio/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der weiter angespannten Lage im Atomkraftwerk Saporischschja im Osten der Ukraine wächst die Sorge vor einer Nuklearkatastrophe. "Jeglicher Angriff auf ein nukleares Kraftwerk ist eine selbstmörderische Sache", sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag bei einem Besuch in Japan. Guterres forderte einen internationalen Zugang zu dem Gelände. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Beschuss des größten AKWs Europas verantwortlich.

Erstes Getreideschiff aus Ukraine erreichte Ziel in Türkei

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat ein Schiff mit ukrainischen Getreideexporten seinen Zielhafen erreicht. Der türkische Frachter "Polarnet" mit 12.000 Tonnen Mais an Bord sei in der Türkei angekommen, teilte am Montag das ukrainische Ministerium für Infrastruktur in Kiew mit. Zwei weitere mit Getreide beladene Schiffe liefen am Montag aus, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte.

Staatsanwälte gegen Spezialbehörde für Hass im Netz

Wien - Gegen eine von der ÖVP vorgeschlagene eigene "Hass im Netz-Staatsanwaltschaft" spricht sich die Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung Cornelia Koller aus. Statt einer spezialisierten Cybercrime-Behörde nach Vorbild der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft brauche es mehr Ressourcen für bestehende Einrichtungen von Polizei und Justiz, so Koller im "Standard" (Montag-Ausgabe). Ähnlich äußerten sich auch Rechtsanwaltskammer und SPÖ. Die ÖVP zeigte sich beharrlich.

Endgültiger EU-Vorschlag bei Wiener Atomgesprächen vorgelegt

Wien - Die EU hat bei den Atomgesprächen mit dem Iran einen "endgültigen Text" vorgelegt. "Wir haben vier Tage lang gearbeitet, und heute liegt der Text auf dem Tisch", sagte ein EU-Diplomat am Montag bei den Verhandlungen in Wien zur Rettung des Atomabkommens von 2015. "Die Verhandlung ist beendet, es ist der endgültige Text", und dieser werde "nicht neu verhandelt werden", so der Diplomat weiter. Der Iran teilte mit, dass er den von der EU vorgelegten, endgültigen Text noch prüfe.

Sprengplatz im Berliner Grunewald noch 140 Grad heiß

Berlin - Vier Tage nach Ausbruch eines Brandes auf einem Sprengplatz im Berliner Grunewald bleibt die Lage angespannt. Die Autobahn A115 (Avus) blieb auch am Montag weiter gesperrt, entschied die deutsche Feuerwehr. Ob das weiter nötig ist, werde mehrmals täglich in Lagebewertungen überprüft, am Montagabend sollte es eine weitere Bewertung geben, sagte ein Sprecher. Eine Freigabe der Autobahn wurde aber noch nicht erwartet.

Wiener Börse schließt mit Zuwächsen, ATX mit plus 0,64 Prozent

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,64 Prozent auf 3.043,80 Zähler. Mit Blick auf die größten Zuwächse unter den Einzelwerten im prime market-Segment verteuerten sich Wienerberger um 3,6 Prozent. Der Konzern wird am Mittwoch seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, hatte aber zuvor schon vorläufige Ergebnisse präsentiert. Semperit gaben um 4,6 Prozent nach.

