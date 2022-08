Kreml setzt Kontrollen von Atomwaffen-Arsenalen aus

Moskau/Washington - Moskau stoppt vorerst die im Rahmen des New-START-Abkommens vorgesehenen Inspektionen russischer Militäranlagen durch US-Experten. Die US-Regierung sei über diesen Schritt "offiziell in Kenntnis gesetzt" worden, teilte das russische Außenministerium am Montag mit. Als Begründung für den Schritt wurde unter anderem angeführt, dass Russland durch die vom Westen verhängten Sanktionen seines "Rechts auf Inspektionen auf dem US-Territorium beraubt" worden sei.

Präsidentschaftskandidaten starten Unterschriften-Sammlung

Wien - Rund 20 Österreicher und Österreicherinnen sammeln ab heute, Dienstag, Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl. Um am 9. Oktober am Stimmzettel zu stehen, müssen sie bis 2. September, 17 Uhr mindestens 6.000 Wahlberechtigte zur Unterschrift bewegen. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz werden diese Hürde wohl leicht nehmen, einige andere Kandidaturwillige haben gute Chancen.

"Grease"-Star Olivia Newton-John mit 73 gestorben

Hollywood - Die mit der Musicalverfilmung "Grease" 1978 weltberühmt gewordene britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben. Mit liebevollen Worten hat ihr Film-Partner John Travolta (68) seiner Kollegin gedacht. "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht", schrieb er auf Instagram. "Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr". Travolta unterzeichnete mit "Dein Danny, dein John!".

Trumps Anwesen in Mar-a-Lago von FBI-Agenten durchsucht

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago durchsucht. "Mein wunderschönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt", schrieb er am Montagabend auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk "Truth Social". "Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen", so Trump. Es sei auch sein Safe geöffnet worden.

Russland zu Inspektion von AKW Saporischschja bereit

Tokio/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland ist offen für eine internationale Inspektion des unter Beschuss geratenen ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Das Außenministerium in Moskau erklärte am Montag, IAEA-Inspekteure sollten das Kraftwerk im Südosten der Ukraine untersuchen. Der Ukraine warf Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa vor, ganz Europa als Geisel zu nehmen. Die Regierung in Kiew verhindere eine internationale Inspektion des Kraftwerks und sei für den Beschuss verantwortlich, hieß es.

Kenia wählt neuen Präsidenten

Nairobi - Im ostafrikanischen Kenia sind die Menschen am Dienstag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet: Umfragen sehen den ehemaligen Premierminister Raila Odinga mit knappem Vorsprung vor dem bisherigen Vizepräsidenten William Ruto. Odinga, der bereits zum fünften Mal bei einer Präsidentschaftswahl antritt, hat sich im Vorfeld als harter Kämpfer gegen Korruption im Land inszeniert. Ruto verspricht radikale Wirtschaftsreformen.

China wird Taiwan-Streit laut Biden nicht weiter eskalieren

Taipeh/Peking - US-Präsident Joe Biden hat sich zuversichtlich gezeigt, dass China seine Manöver rund um Taiwan nicht ausweiten und die Lage weiter eskalieren wird. "Es macht mir Sorgen, dass sie soweit gegangen sind", sagte er am Montag auf dem Weg zu den Flutgebieten im US-Staat Kentucky mit Blick auf die bisher größten Marine- und Luftwaffen-Militärmanöver in den Gewässern rund um Taiwan. "Ich glaube aber nicht, dass sie darüber hinaus gehen werden."

Fernwärme-Verteuerung in Wien per 1.9. nun fix

Wien - Die Preiserhöhung für Fernwärme der Wien Energie in Wien um 92 Prozent per 1. September ist nun fix. Das sagte der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Interview bei ORF-"Wien heute" am Montagabend. Die Wien Energie hatte den Plan im Juni verkündet, nunmehr hat eine Kommission den Bescheid laut Hanke geprüft und den Schritt bestätigt. Am 1.9. werden in Wien und Niederösterreich auch Gas und Strom deutlich teurer. Der Politiker verwies auf Entlastungsmaßnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red