Trumps Anwesen in Mar-a-Lago von FBI-Agenten durchsucht

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago durchsucht. "Mein wunderschönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt", schrieb er am Montagabend auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk "Truth Social". "Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen", so Trump. Es sei auch sein Safe geöffnet worden.

Japanischer Modedesigner Miyake gestorben

Tokio - Der japanische Modeschöpfer Issey Miyake ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er erlag bereits am 5. August einer Leberkrebs-Erkrankung, gab sein Büro am Dienstag laut Medien bekannt. Seit den 1970er-Jahren verfolgte er das Konzept, Kleidung aus einem einzigen Stück Stoff herzustellen. Berühmt sind seine Entwürfe mit innovativen Silhouetten und stark plissierten Stoffen. So entstanden Miyakes Aufsehen erregende Kollektionen "Pleats Please" (Plissee bitte) und "A-POC".

China und Taiwan hielten Militärmanöver ab

Taipeh/Peking - Als Zeichen anhaltender Spannungen haben sowohl China als auch Taiwan weitere Manöver abgehalten. Das chinesische Militär setzte am Dienstag seine bereits seit Tagen andauernden "kampforientierten" Übungen fort, berichteten chinesische Staatsmedien. Vor dem Hintergrund des militärischen Drucks Chinas führte auch Taiwan am Dienstag ein Manöver durch, das jedoch seit längerer Zeit angekündigt war und keine Reaktion auf die gegenwärtigen Manöver Chinas darstellte.

Russland verstärkt Luftabwehr um Akw Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Russland will die Luftabwehr rund um das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine verstärken. Dies kündigt der Chef der separatistischen Zivilverwaltung in der Region, Jewgeni Balizky, laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti an. Europas größtes Akw laufe normal, die beschädigten Stromverbindungen seien repariert worden. Zuletzt hatten Moskau und Kiew einander mehrfach vorgeworfen, das Kraftwerksgelände zu beschießen.

Anführer von Al-Aqsa-Brigaden in Nablus bei Razzia getötet

Ramallah/Tel Aviv/Nablus - Israel hat bei einem Militäreinsatz im Westjordanland ein führendes Mitglied der Al-Aqsa-Brigaden getötet. Ibrahim al-Nablusi sei für eine Reihe von Anschlägen auf israelische Soldaten in der Gegend verantwortlich gewesen, teilten der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet sowie das Militär übereinstimmend am Dienstag mit. Bei der versuchten Festnahme seien auch Sprengsätze und weitere Waffen gefunden worden. Zudem sei ein weiteres Mitglied getötet worden.

Konjunktur in Österreich bremst sich ab

Wien - Nach einem kräftigen Wachstum im ersten Halbjahr steuert Österreichs Wirtschaft auf stürmischere Zeiten zu. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) haben sich die Konjunkturerwartungen der Unternehmen im Juli auf breiter Basis eingetrübt. Auch dem wöchentlichen Wifo-Wirtschaftsindex zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Juli schwächer ausgefallen sein als in den Monaten zuvor, teilte das Wifo am Dienstag mit.

Österreicher mit wenig Bewusstsein für Umgang mit Wasser

Vösendorf/Leiden/Stockholm - Durch die stark steigenden Preise setzen sich viele Menschen in Österreich mit dem Energieverbrauch und -einsparungen auseinander. So gar nicht im Fokus haben sie im Gegensatz dazu aber ihren Wasserverbrauch - ebenfalls ein wichtiges Thema mit Blick auf sich mehrende Hitzeperioden und Trockenheit. Das Bewusstsein dazu ist deutlich ausbaufähig und das Einsparpotenzial mit teils bis zu 40 Prozent enorm, so das Ergebnis einer Marketagent-Umfrage im Auftrag des Möbelriesen Ikea.

15-Jähriger in Deutschland nach Tod des Bruders festgenommen

Essen - In einer Wohnung in der Stadt Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben Polizeikräfte in der Nacht auf Dienstag einen getöteten 19-Jährigen gefunden und dessen 15-jährigen Bruder festgenommen. Ob er für den Tod seines Bruders verantwortlich ist, werde derzeit geprüft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit. Der Notarzt habe nur noch den Tod des schwer verletzten 19-Jährigen feststellen können, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

