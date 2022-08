Anführer von Al-Aqsa-Brigaden in Nablus bei Razzia getötet

Ramallah/Tel Aviv/Nablus - Nach der Gewalt rund um den Gazastreifen sind am Dienstag bei Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland drei Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Bei einer Hausdurchsuchung in Nablus sei Ibrahim al-Nabulsi getötet worden, ein hochrangiger Vertreter der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, teilten der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet und das Militär am Dienstag mit. Bei der versuchten Festnahme habe man Sprengsätze und andere Waffen gefunden.

Unterschriften-Sammlung für die Hofburg-Kandidatur läuft

Wien - FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny haben am Dienstag - dem Starttag für das Unterschriften-Sammeln - mit öffentlichen Auftritten um Unterstützung für ihre Bundespräsidenten-Kandidatur geworben. 6.000 Wahlberechtigte müssen Kandidaturwillige bis 2. September für sich gewinnen, um am 9. Oktober am Stimmzettel zu stehen. Insgesamt bemühen sich darum 20 Österreicher und Österreicherinnen, allen voran Amtsinhaber Alexander Van der Bellen.

FPÖ-Kandidat Rosenkranz will Turbulenzen nicht bewerten

Wien - Der FPÖ-Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl, Walter Rosenkranz, ist bemüht, die innerparteilichen Turbulenzen der letzten Tage vom Tisch zu wischen. Er werde sich im Wahlkampf "nicht in innerparteiliche Dinge einmischen", hielt er am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. Der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz ortete "konstruierte Kampagnen", weil "das System" im Wahlkampf "langsam nervös" werde. FPÖ-Chef Herbert Kickl nahm Journalisten und ÖVP ins Visier.

Trumps Anwesen in Mar-a-Lago von FBI-Agenten durchsucht

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago durchsucht. "Mein wunderschönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt", schrieb er am Montagabend auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk "Truth Social". "Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen", so Trump. Es sei auch sein Safe geöffnet worden.

Republik haftet bei Commerzialbank nicht für Anlegerschäden

Mattersburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg laut einem Bericht des Ö1-"Morgenjournal" entschieden, dass die Republik nicht für Vermögensschäden von Bankkunden aufgrund einer fehlerhaften Bankaufsicht haftet. 62 Großanleger hatten die Republik geklagt, in Summe betragen die Ansprüche über 1 Mrd. Euro. Das aktuelle Urteil betrifft die Amtshaftungsklage des Beratungsunternehmens msg Plaut auf 1,2 Mio. Euro.

Mindestens neun Tote bei Unwetter in Südkorea

Seoul - In Südkorea sind nach sintflutartigen Regenfällen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. In Teilen der Hauptstadt Seoul verzeichneten Meteorologen sogar die höchsten Niederschlagsmengen seit Jahrzehnten. Hunderte Gebäude wurden beschädigt, die Stromversorgung brach teilweise zusammen, Erdrutsche wurden ausgelöst und Straßen überschwemmt, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Hunderte Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden.

Auch symptomlose Lehrer sollen mit Maske unterrichten dürfen

Wien - Auch Covid-19-infizierte Lehrerinnen und Lehrer sollen mit FFP2-Maske unterrichten können, wenn sie symptomfrei sind. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz erneut bekräftigt. Es gebe eine einheitliche Regelung des Gesundheitsministeriums für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - diese solle auch für Pädagogen gelten. "Wer es für sich verantworten kann, kann in die Klasse gehen."

EU genehmigte Österreich erste 76 Mio. Euro für Klimawende

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission hat Österreichs Plan für eine faire Klimawende zusammen mit der ersten Finanzierungstranche in Höhe von 76 Millionen Euro genehmigt. Dies berichtete die Vertretung der EU-Behörde in Wien am gestrigen Montag. Insgesamt erhalte Österreich aus dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fonds/JTF) 136 Mio. Euro, damit beim Übergang zur Klimaneutralität niemand in der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft Österreichs zurückgelassen werde, hieß es.

Wiener Börse tendiert etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstagnachmittag 0,49 Prozent auf 3.028,90 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit negativen Vorzeichen. Viele Anleger halten sich vor der Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus den USA am Mittwoch mit Engagements zurück, kommentierte ein Marktbeobachter. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen blieb noch sehr dünn.

