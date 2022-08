Mutter nach Schütteltrauma in Wien festgenommen

Wien - Ein vier Monate altes Baby soll von seiner Mutter (28) in Wien-Favoriten so stark geschüttelt worden sein, dass es ein sogenanntes Schütteltrauma erlitt. Die Mutter wurde festgenommen und hat zugegeben, das Kind aus Verzweiflung, da es ununterbrochen geweint habe, einmal geschüttelt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wohn-Eigentum wird in Österreich zum "Luxusgut"

Wien - Der Traum vom Eigenheim wird finanziell immer schwieriger zu gestalten. Der Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen ist voriges Jahr in Österreich um 11 Prozent auf durchschnittlich 4.782 Euro geklettert. Im ersten Quartal heuer gab es einen weiteren Anstieg von 13 Prozent, berichtet das Beratungsunternehmen Deloitte in seinem am Mittwoch veröffentlichten "Property Index 2022". Demnach ist Österreich im Ländervergleich erster bei den Wohnbauvorhaben pro 1.000 Einwohner.

Teuerung - SPÖ droht mit Ministerklage gegen Kocher

Wien/Salzburg - Die SPÖ wirft Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Missachtung des Preisgesetztes vor und droht ihm mit einer Ministerklage bei der nächsten Nationalratssitzung, sollte er nicht umgehend handeln. So müsse der Minister einen Sonderbericht bei der Bundeswettbewerbsbehörde zu den Lebensmittelpreisen anfordern, denn die kritischen Aussagen von Spar-Vorstand Markus Kaser in Richtung Preistreiberei bei Zulieferern müssten überprüft werden.

Corona-Prognose zeigt weiteren Rückgang in Spitälern

Wien - Die Experten des Covid-Prognosekonsortiums gehen vorerst weiterhin von einem Rückgang der Corona-Infizierten in Spitälern aus. Das ergibt sich laut der Vorschau von Mittwoch auch aus den rückläufigen Infektionszahlen der vergangenen Wochen. Bei diesen zeichnet sich jedoch eine beginnende Trendumkehr ab, wie der Verlauf der gemeldeten positiven Tests und das Abwassermonitoring in den jüngsten Tagen zeigten. Möglich sei ein allmählich schwächer werdender "Ferieneffekt".

Marie und Paul waren im Vorjahr die beliebtesten Babynamen

Wien - Marie und Paul waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen der Österreicher. Wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab, wählten die Eltern von den 2021 geborenen 41.841 Mädchen 1,9 Prozent (795 Mal) den Namen Marie und von den 44.237 geborenen Buben 1,8 Prozent (810 Mal) den Namen Paul. Top-Aufsteigerinnen waren Valentina und Laura, Lea und David rutschten im Ranking ab.

Republikaner stellen sich nach Durchsuchung hinter Trump

Washington - Nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida haben sich zahlreiche hochrangige Parteikollegen hinter ihn gestellt. Der Republikaner Trump wütete unterdessen weiter gegen die Durchsuchung und nannte sie einen "koordinierten Angriff" der Demokraten. Seinem Nachfolger Joe Biden warf er vor, im Voraus über die Durchsuchung Bescheid gewusst zu haben. Unterdessen werden immer weitere Details über den Hintergrund der Aktion bekannt.

China droht erneut mit notfalls gewaltsamer Einnahme Taiwans

Taipeh/Peking - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Taiwan-Konflikt hat China erneut damit gedroht, die Inselrepublik notfalls auch mit militärischen Mitteln einzunehmen. China werde stets große Anstrengungen unternehmen, eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan zu erreichen, hieß es in einem am Mittwoch von der chinesischen Regierung veröffentlichten Weißbuch zur Taiwan-Frage. Seine Militärmanöver um Taiwan setzte Peking zugleich fort.

In Seine verirrter Belugawal aus dem Wasser gehoben

Rennes - In einer dramatischen Rettungsaktion haben französische Einsatzkräfte einen verirrten Belugalwal aus der Seine befreit. Der vier Meter lange und etwa 800 Kilogramm schwere Meeressäuger wurde in der Nacht auf Mittwoch mit einem Netz und einem Kran aus einer Schleuse in Nordfrankreich gehoben. Es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass der Wal den Transport in einem Kühllastwagen nach Ouistreham oder sein danach geplantes Aussetzen im Ärmelkanal nicht überlebt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red