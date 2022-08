OStA.-Leiter Fuchs in Innsbruck schuldig gesprochen

Innsbruck - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, ist am Mittwoch in einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 72.000 Euro verurteilt worden. Fuchs hatte sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

13 Tote durch Raketenbeschuss im Gebiet Dnipropetrowsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Durch nächtlichen Raketenbeschuss sind im ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk offiziellen Angaben zufolge mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Walentyn Resnitschenko, am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Zunächst hatte er von elf getöteten Zivilisten gesprochen, später teilte er mit, dass zwei weitere Menschen ihren Verletzungen erlegen seien.

China will Militärmanöver um Taiwan beenden

Taipeh/Peking - Im jahrzehntelangen Konflikt um Taiwan hat China seine Militärübungen um die Insel nach rund einer Woche vorerst für abgeschlossen erklärt. Man habe "verschiedene Aufgaben erfolgreich erledigt", teilte das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee am Mittwoch mit. Durch gemeinsame Militäroperationen der Streitkräfte im See- und Luftraum sei die Kampffähigkeit der Armee "effektiv getestet" worden. Zuvor hatte Peking nochmals mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung" gedroht.

Brand in kubanischem Treibstofflager bald unter Kontrolle

Havanna - Fünf Tage nach der Explosion in einem Treibstofflager im Norden von Kuba bekommt die Feuerwehr die Lage allmählich unter Kontrolle. Bisher hätten sich die Einsatzkräfte darauf konzentriert, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Alexander �valos Jorge der kommunistischen Parteizeitung "Granma" am Mittwoch. Nun gingen die Löschtrupps in die Offensive und rückten zum Brandherd vor.

Trump wird in New Yorker Rechtsstreit unter Eid aussagen

New York - Ex-US-Präsident Donald Trump soll Medienberichten zufolge noch am heutigen Mittwoch in einem zivilrechtlichen Streit um die Geschäftspraktiken seines Unternehmens in New York unter Eid aussagen. Dies berichteten die "New York Times" und andere US-Medien übereinstimmend. Trump werde sich mit Mitarbeitern der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hinter verschlossenen Türen treffen, schrieb der Sender Fox News. Noch sei unklar, welche Fragen gestellt würden, hieß es.

Musk verkauft Tesla-Aktien im Streit um Twitter-Deal

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien)/Frankfurt - Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroautobauers im Wert von fast 7 Mrd. Dollar (6,8 Mrd. Euro) versilbert. Damit wappnet er sich für den Fall, dass er im Rechtsstreit mit dem Kurznachrichtendienst Twitter unterliegt und zu der 44 Mrd. Dollar schweren Übernahme, von der er inzwischen nichts mehr wissen will, gezwungen wird.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX steigerte sich am frühen Mittwochnachmittag um 0,49 Prozent auf 3.036,44 Zähler. Auch das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Marktbeobachter berichteten von weiter zurückhaltenden Investoren vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Wienerberger zogen nach Zahlenvorlage um 4,6 Prozent nach oben. Auch Polytec hat Ergebnisse vorgelegt - die Aktien gaben um 2,8 Prozent nach.

