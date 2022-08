OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck schuldig gesprochen

Innsbruck - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe von 72.000 Euro verurteilt worden. Fuchs hatte sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Fuchs legte Berufung ein. Der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek wollte indes als Zeuge nicht aussagen.

13 Tote durch Raketenbeschuss im Gebiet Dnipropetrowsk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Durch nächtlichen Raketenbeschuss sind im ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk offiziellen Angaben zufolge mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Walentyn Resnitschenko, am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Zunächst hatte er von elf getöteten Zivilisten gesprochen, später teilte er mit, dass zwei weitere Menschen ihren Verletzungen erlegen seien.

Ermittlungen zu Geschäftspraktiken: Trump verweigert Aussage

New York - Nach der aufsehenerregenden Durchsuchung seines Grundstücks in Florida bleibt der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Visier der Justiz. In New York verweigerte Trump am Mittwoch eigenen Angaben zufolge die Aussage im Zuge von Ermittlungen gegen seine Geschäftspraktiken, wie er auf der von ihm mitbegründeten Plattform "Truth Social" mitteilte.

Tirol-Wahl: Landeswahlbehörde reihte "MATTLE" auf Platz eins

Innsbruck - Die mit der Kurzbezeichnung "MATTLE" bei der Landtagswahl antretende Tiroler ÖVP darf den ersten Platz auf den Stimmzetteln einnehmen. Zu diesem Ergebnis kam die Landeswahlbehörde, die über die Reihung entschied, in einer Sitzung am Mittwoch, teilte das Land der APA mit. Zuletzt war eine Diskussion entbrannt, ob die Schwarzen wegen der neuen Kurzbezeichnung nicht als neue Wählergruppe zu werten seien und sich deshalb auf dem Zettel "hinten anstellen" müssen.

China will Militärmanöver um Taiwan beenden

Taipeh/Peking - Im jahrzehntelangen Konflikt um Taiwan hat China seine Militärübungen um die Insel nach rund einer Woche vorerst für abgeschlossen erklärt. Man habe "verschiedene Aufgaben erfolgreich erledigt", teilte das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee am Mittwoch mit. Durch gemeinsame Militäroperationen der Streitkräfte im See- und Luftraum sei die Kampffähigkeit der Armee "effektiv getestet" worden. Zuvor hatte Peking nochmals mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung" gedroht.

Autobahn Avus nach Sperre im Berliner Grunewald wieder frei

Berlin/Bern - Nach knapp einer Woche Brandgefahr ist die Sperre der Autobahn 115 (Avus) beim Berliner Grunewald am Mittwochabend aufgehoben worden. Die Einsatzleitung habe entschieden, die Avus und die Havelchaussee ab 18.00 Uhr wieder freizugeben, teilte die Berliner Feuerwehr via Twitter mit. Die Autobahn war am vergangenen Donnerstag nach dem Ausbruch des Brandes auf dem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald gesperrt worden. Sie liegt etwa 500 Meter von dem Sprengplatz entfernt.

Teuerung - SPÖ droht mit Ministerklage gegen Kocher

Wien/Salzburg - Die SPÖ wirft Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Missachtung des Preisgesetztes vor und droht ihm mit einer Ministerklage in Sachen Spritpreise bei der nächsten Nationalratssitzung, sollte er nicht umgehend handeln. So müsse der Minister einen Sonderbericht bei der Bundeswettbewerbsbehörde zu den Lebensmittelpreisen anfordern, denn die kritischen Aussagen von Spar-Vorstand Markus Kaser in Richtung Preistreiberei bei Zulieferern müssten überprüft werden.

Brand in kubanischem Treibstofflager bald unter Kontrolle

Havanna - Fünf Tage nach der Explosion in einem Treibstofflager im Norden von Kuba bekommt die Feuerwehr die Lage allmählich unter Kontrolle. Bisher hätten sich die Einsatzkräfte darauf konzentriert, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Alexander �valos Jorge der kommunistischen Parteizeitung "Granma" am Mittwoch. Nun gingen die Löschtrupps in die Offensive und rückten zum Brandherd vor.

