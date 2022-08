OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck schuldig gesprochen

Innsbruck - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe von 72.000 Euro verurteilt worden. Fuchs hatte sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Fuchs legte Berufung ein. Der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek wollte indes als Zeuge nicht aussagen.

Trump verweigert Aussage und erhebt Vorwürfe gegen FBI

New York - Nach der aufsehenerregenden Durchsuchung seines Grundstücks in Florida bleibt der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Visier der Justiz. In New York verweigerte Trump am Mittwoch eigenen Angaben zufolge die Aussage im Zuge von Ermittlungen gegen seine Geschäftspraktiken und erhob seinerseits schwere Vorwürfe gegen das FBI, die zentrale Sicherheitsbehörde der USA.

UN-Sicherheitsrat: Krisensitzung zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja soll sich der UN-Sicherheitsrat nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus UN-Kreisen in New York wollen die 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats auf Antrag Russlands zur Lage in Saporischschja beraten. Seit Tagen wird aus der Gegend um das AKW heftiger Beschuss gemeldet.

China will Militärmanöver um Taiwan beenden

Taipeh/Peking - Im jahrzehntelangen Konflikt um Taiwan hat China seine Militärübungen um die Insel nach rund einer Woche vorerst für abgeschlossen erklärt. Man habe "verschiedene Aufgaben erfolgreich erledigt", teilte das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee am Mittwoch mit. Durch gemeinsame Militäroperationen der Streitkräfte im See- und Luftraum sei die Kampffähigkeit der Armee "effektiv getestet" worden. Zuvor hatte Peking nochmals mit einer gewaltsamen "Wiedervereinigung" gedroht.

Autobahn Avus nach Sperre im Berliner Grunewald wieder frei

Berlin - Knapp eine Woche nach dem Ausbruch eines Brandes auf einem Sprengplatz im Berliner Grunewald gibt es nach Angaben der deutschen Feuerwehr wesentliche Fortschritte bei den Löscharbeiten. Am Mittwochabend um 18.00 Uhr wurde deshalb die Sperrung der Autobahn 115 (Avus) aufgehoben. Rund eineinhalb Stunden später rollte der Verkehr allerdings noch nicht. Die Absperrungen müssten noch beseitigt werden, erklärte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.

Tirol-Wahl: Landeswahlbehörde reihte "MATTLE" auf Platz eins

Innsbruck - Die mit der Kurzbezeichnung "MATTLE" bei der Landtagswahl antretende Tiroler ÖVP darf den ersten Platz auf den Stimmzetteln einnehmen. Zu diesem Ergebnis kam die Landeswahlbehörde, die über die Reihung entschied, in einer Sitzung am Mittwoch, teilte das Land der APA mit. Zuletzt war eine Diskussion entbrannt, ob die Schwarzen wegen der neuen Kurzbezeichnung nicht als neue Wählergruppe zu werten seien und sich deshalb auf dem Zettel "hinten anstellen" müssen.

Schüsse auf Skye: Ein Toter und drei Verletzte in Schottland

Fort William - Bei einer Reihe von Vorfällen, bei denen Schüsse fielen, ist im Westen Schottlands ein Mann getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Wie die schottische Polizei mitteilte, starb ein 47-jähriger Mann auf der Insel Skye noch am Tatort, nachdem Mittwochfrüh ein Schuss gefallen war. Zuvor war eine 32-jährige Frau an einem anderen Ort auf der Insel schwer verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

