Trump verweigert Aussage und erhebt Vorwürfe gegen FBI

New York - Ex-US-Präsident Donald Trump hat bei einer Befragung unter Eid durch New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James über Stunden hinweg die Aussage verweigert. "Ich verlasse gerade das Büro der Generalstaatsanwältin - ein sehr professionelles Treffen", erklärte Trump am Mittwoch. Die "New York Times" schrieb unter Berufung auf Trump-Anwalt Ronald Fischetti, Trump habe über vier Stunden hinweg inhaltlich nur eine einzige Frage beantwortet - nämlich die nach seinem Namen.

OStA-Leiter Fuchs in Innsbruck schuldig gesprochen

Innsbruck - Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen und zu einer unbedingten Geldstrafe von 72.000 Euro verurteilt worden. Fuchs hatte sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Fuchs legte Berufung ein. Der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek wollte indes als Zeuge nicht aussagen.

UN-Sicherheitsrat: Krisensitzung zu AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja soll sich der UN-Sicherheitsrat nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus UN-Kreisen in New York wollen die 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats auf Antrag Russlands zur Lage in Saporischschja beraten. Seit Tagen wird aus der Gegend um das AKW heftiger Beschuss gemeldet.

Selenskyj ruft zu Widerstand gegen russische Besatzung auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand aufgerufen. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Zugleich erneuerte der Präsident vor der Geberkonferenz ab Donnerstag in Kopenhagen die Bitte um ausländische Waffenhilfe für sein Land.

Probleme bei französischen AKW treiben Strompreise

Wien/Paris - Nicht nur verringerte Gaslieferungen aus Russland, auch Verzögerungen bei der Wartung französischer Atomkraftwerke treiben die Strompreise in Europa derzeit in die Höhe. Neben Problemen mit der Kühlung der AKW seien heuer umfangreichere Wartungsarbeiten notwendig und es sei unklar, wann die AKW wieder ans Netz gehen. Das führe zum Ausfall großer Erzeugungskapazitäten, und "hat natürlich Auswirkungen auf die Preise", erklärte Johannes Mayer von der E-Control im APA-Gespräch.

Brunner erwartet für heuer 100 Mio. Euro aus Digitalsteuer

Wien - Die Einnahmen aus der 2020 eingeführten Digitalsteuer in Österreich sprudeln. Wurden im ersten Jahr 34 Mio. Euro eingenommen, so sind es 2021 schon 80 Mio. Euro gewesen und für heuer erwartet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bereits 100 Mio. Euro, wie er im Interview mit der APA sagte. "Es war sicher die richtige Entscheidung, diese Steuer einzuführen", sagte der Finanzminister. Und er hofft, dass es europaweit noch bis Ende des Jahres eine Einigung diesbezüglich gibt.

Helfer: Afghanistan erlebt "Kinderrechtskatastrophe"

Kabul - Ein Jahr nach Machtübernahme der Taliban erlebt Afghanistan die wohl schwerste humanitäre Katastrophe des Landes. Das beschreibt ein am Mittwoch erschienener Bericht der Hilfsorganisation Save the Children. Demnach hätten 97 Prozent aller afghanischen Familien Schwierigkeiten, genug Essen für ihre Kinder aufzutreiben. Vor allem Haushalte, die von Frauen geführt werden, litten unter Armut. Genau in diesen seien Mädchen nun auch besonders stark von Kinderheirat bedroht.

Corona-Zahlen laut Klimek deutlich höher als ausgewiesen

Wien - Aktuell gibt es eine hohe Dunkelziffer bei den Corona-Erkrankungen. Mit dem starken Rückgang bei den Testungen sind die Zahlen aus dem epidemologischen Meldesystem (EMS) "kaum noch aussagekräftig", betonte Komplexitätsforscher Peter Klimek am Mittwoch in der "ZiB2". Am Mittwoch wurden 7.000 Neuinfektionen gemeldet. Betrachte man die Spitalszahlen und die Abwasseranalyse-Daten dürften die Zahl "um den Faktor 2 bis 3 höher sein".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red