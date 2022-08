Mordversuch-Ermittlungen im Fall eines geschüttelten Babys

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen eine 28 Jahre alte Frau, die ihrem Baby am 29. Juli lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben soll, Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Das teilte Behördensprecherin Romina Kaschnitz am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Die vorläufige Einschätzung eines beigezogenen Gerichtsmediziners - sein schriftliches Gutachten liegt noch nicht vor - habe die Verdachtslage in Richtung eines Schütteltraumas "erhärtet", sagte Kaschnitz.

Selenskyj ruft zu Widerstand gegen russische Besatzung auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand aufgerufen. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Zugleich erneuerte der Präsident vor der Geberkonferenz ab Donnerstag in Kopenhagen die Bitte um ausländische Waffenhilfe für sein Land.

Weiter Kämpfe in Gebiet um Akw Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - In der Gegend um das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat es offenbar erneut Kämpfe gegeben. Russland soll nach Angaben der örtlichen Verwaltung dank seiner Luftabwehr ukrainische Angriffe auf das Akw sowie die nahe gelegene besetzte Stadt Enerhodar vereitelt haben. Unterdessen trifft sich der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag zu einer Krisensitzung, um die Lage im Akw zu besprechen.

IEA erwartet stärkeren Anstieg der Ölnachfrage

Paris/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Rohöl angehoben. Die im Zuge des Ukraine-Kriegs verursachte Gaskrise mit einem massiven Preisanstieg für Erdgas an den Rohstoffmärkten habe dazu geführt, dass Industrie und Kraftwerke ihre Anlagen verstärkt mit Öl betreiben, heißt es in dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten IEA-Monatsbericht. Zuletzt hat Russland die Gaslieferungen nach Europa drastisch reduziert.

Van der Bellen tadelt Rosenkranz wegen Entlassungs-Sager

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den freiheitlichen Kandidaten für die Hofburg, Walter Rosenkranz, getadelt, weil dieser damit liebäugelt, die Regierung zu entlassen. "Das riecht ein wenig nach Putsch und Willkür eines Einzelnen", sagte das amtierende Staatsoberhaupt in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe).

Sterbefälle Ende Juli um 20 Prozent über Durchschnitt

Wien - Die letzten zwei Juliwochen haben ein deutliches Plus bei den Todesfällen gebracht. Das zeigen am Donnerstag veröffentlichte Daten der Statistik Austria. Demnach sind von 18. bis 31. Juli um ein Fünftel mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Noch nicht ausgewertet sind die Todesursachen. Zur erhöhten Sterblichkeit beitragen haben könnten aber sowohl die Hitze als auch die für den Juli ungewöhnlich vielen Corona-Erkrankungen.

Waldbrände lodern in Portugal und Frankreich

Coimbra/Bordeaux - In einem Naturpark in Portugal sind bei Waldbränden mindestens 3.000 Hektar Vegetation in Flammen aufgegangen. Ersten Angaben örtlicher Behörden zufolge wurden vier Feuerwehrleute beim Einsatz in der im Zentrum des Landes gelegenen Serra da Estrela verletzt. Mehrere Ortschaften sind von den Flammen bedroht. Der Brand war am Samstag in der Gemeinde Covilha ausgebrochen. Unterdessen bekämpfen Feuerwehrleute ein "Monster"-Feuer in der französischen Region Landiras.

Australischer Fonds IFM legt Teilangebot für Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Der australische Fonds IFM hat wie bereits Mitte Juni angekündigt ein Teilangebot für 9,99 Prozent der Anteile an der Flughafen Wien AG veröffentlicht. Das Angebot richtet sich an die Streubesitz-Aktionäre, denen 33,00 Euro je Aktie geboten werden. IFM hält bereits knapp über 40 Prozent der Flughafen-Anteile, eine Kontrollmehrheit werde nicht angestrebt, bekräftigte IFM am Donnerstag. Das Angebot, das die zu IFM gehörende Airports Group Europe legt, gilt bis 6. Oktober.

