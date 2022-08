Sozialausgaben erreichten 2021 neuen Höchststand

Wien - Die Sozialausgaben sind 2021 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichten nach vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria mit rund 132 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Da das Wirtschaftswachstum deutlich stärker als 2020 ausfiel sank jedoch die Sozialquote, der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 34,1 auf 32,8 Prozent.

Waldbrand in Tschechien nach 20 Tagen gelöscht

Prag - In Tschechien haben die Feuerwehrleute nach 20 Tagen den Waldbrand an der Grenze zu Deutschland löschen können. Innenminister Vit Rakusan teilte am Freitag auf Twitter mit: "Der Brand ist gelöscht." Der größte Waldbrand in der tschechischen Geschichte war am 24. Juli im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und hatte rasch auf Sachsen übergegriffen.

Taxler nach Missbrauch eines weiblichen Fahrgasts verurteilt

Wien - Ein Wiener Taxifahrer ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person rechtskräftig zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Freundinnen einer jungen Frau hatten am Morgen des 27. April 2022 über eine App ein Taxi bestellt, weil diese bei ihrer Geburtstagsfeier zu viel getrunken hatte. Als sie vor der Kult-Disco U4 in den Wagen des 54-Jährigen stieg, konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten.

SPÖ: COFAG war Selbstbedienungsladen für VP-nahe Berater

Wien - Nach der heftigen Kritik des Rechnungshofes an der Corona-Hilfsagentur COFAG fordert nun auch die SPÖ, wie zuvor die NEOS, einen "Kleinen Untersuchungsausschuss" im Parlament. "Türkis und Grün müssen endlich ihre Blockade gegen Kontrolle und Transparenz beenden", so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Er sprach heute von einem "Selbstbedienungsladen für Türkise und VP-nahe Berater".

Corona - Gesundheitsminister Rauch holte sich vierten Stich

Dornbirn - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich am Freitag zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. In seiner Heimat Vorarlberg holte sich der 63-jährige Rauch - wie vom Nationalen Impfgremium (NIG) empfohlen - seinen vierten Stich. "Es hat überhaupt nicht weh getan", richtete er den zahlreich anwesenden Journalisten und Kamerateams im Messezentrum in Dornbirn aus. In wenigen Worten appellierte Rauch an die ältere Bevölkerung, es ihm gleich zu tun.

Kiew: Moskau beschießt AKW und verhindert IAEA-Mission

Saporischschja - Die Ukraine hat Russland erneut den Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja und die Verhinderung einer Mission der Internationalen Atomenergie-Organisation vorgeworfen. "Russland hat auf gefährliche Provokationen zurückgegriffen und selbst den Beschuss des Kernkraftwerks inszeniert", sagte der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja bei einer UNO-Sicherheitsratssitzung in der Nacht auf Freitag. Kiew und Moskau werfen sich indes gegenseitig den Beschuss des Kraftwerks vor.

Rekordverdächtige Waldbrandsaison im Südwesten Europas

Paris - Der Südwesten Europas erlebt dieses Jahr eine rekordverdächtige Waldbrand-Saison. Allein in Frankreich seien seit Jahresbeginn durch die Brände geschätzt mehr als eine Million Tonnen Kohlendioxid freigesetzt worden und damit deutlich mehr als die durchschnittlichen rund 0,5 Millionen Tonnen, teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Freitag mit.

Deutschland setzt Bundeswehr-Einsatz in Mali vorerst aus

Berlin/Bamako - Deutschland setzt den Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Krisenland Mali wegen Unstimmigkeiten mit der dortigen Regierung vorerst aus. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) begründete die Entscheidung am Freitag damit, dass die malische Militärregierung der UNO-Friedensmission MINUSMA abermals die Überflugrechte verweigert habe. Grundsätzlich sei Deutschland aber weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen.

