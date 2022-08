Autor Salman Rushdie auf Bühne in New York in Hals gestochen

New York - Der weltbekannte Autor Salman Rushdie ist am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York auf offener Bühne angegriffen und verletzt worden. Er habe eine Stichwunde am Hals erlitten und sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann sei auf die Bühne gerannt und habe auf Rushdie eingestochen, während dieser noch vorgestellt wurde. Der Angreifer sei in Gewahrsam genommen worden.

Sozialausgaben erreichten 2021 neuen Höchststand

Wien - Die Sozialausgaben sind 2021 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichten nach vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria mit rund 132 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Da das Wirtschaftswachstum deutlich stärker als 2020 ausfiel sank jedoch die Sozialquote, der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 34,1 auf 32,8 Prozent.

Arbeiterkammer will Preiskommission einberufen

Wien - Angesichts der Rekordteuerung will die Arbeiterkammer (AK) demnächst einen Antrag auf Einsetzung der Preiskommission einbringen. "Wir werden erstmals seit 2008, wo es einen Preisantrag wegen der Lebensmittelpreise gab, wieder einen Antrag an Wirtschaftsminister Martin Kocher stellen", kündigte AK-Präsidentin Renate Anderl am Freitag via "Wiener Zeitung" an. Damit solle der Minister prüfen, ob die hohen Preise für Treibstoffe und Heizöl gerechtfertigt seien, so Anderl.

Lkw-Brand griff in Wien-Liesing auf Firmengelände über

Wien - Ein Lkw-Brand in der Lagerhalle eines Lebensmittel-Großhändlers in Wien-Liesing hat am Freitagnachmittag auf das Firmengebäude übergegriffen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rauchsäule im Süden der Bundeshauptstadt war ab kurz vor 16.00 Uhr weithin zu sehen. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten mit 26 Fahrzeugen aus. Das Gebäude stürzte teilweise ein, der Einsatz werde noch mehrere Stunden dauern, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am frühen Abend.

Habeck: Öffentliche Gebäude nur auf 19 Grad heizen

Berlin - Um Energie einzusparen, plant die deutsche Regierung strenge Vorschriften für Herbst und Winter. So soll "in öffentlichen Liegenschaften - Krankenhäuser, soziale Einrichtungen natürlich ausgenommen - nur noch auf 19 Grad geheizt werden", kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der "Süddeutschen Zeitung" an. Zudem sollten Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden. Ein Datum nannte Habeck nicht.

Waldbrand in Tschechien nach 20 Tagen gelöscht

Prag - In Tschechien haben die Feuerwehrleute nach 20 Tagen den Waldbrand an der Grenze zu Deutschland löschen können. Innenminister Vit Rakusan teilte am Freitag auf Twitter mit: "Der Brand ist gelöscht." Der größte Waldbrand in der tschechischen Geschichte war am 24. Juli im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und hatte rasch auf Sachsen übergegriffen.

Corona - Gesundheitsminister Rauch holte sich vierten Stich

Dornbirn - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich am Freitag zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. In seiner Heimat Vorarlberg holte sich der 63-jährige Rauch - wie vom Nationalen Impfgremium (NIG) empfohlen - seinen vierten Stich. "Es hat überhaupt nicht weh getan", richtete er den zahlreich anwesenden Journalisten und Kamerateams im Messezentrum in Dornbirn aus. In wenigen Worten appellierte Rauch an die ältere Bevölkerung, es ihm gleich zu tun.

Taxler nach Missbrauch eines weiblichen Fahrgasts verurteilt

Wien - Ein Wiener Taxifahrer ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person rechtskräftig zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Freundinnen einer jungen Frau hatten am Morgen des 27. April 2022 über eine App ein Taxi bestellt, weil diese bei ihrer Geburtstagsfeier zu viel getrunken hatte. Als sie vor der Kult-Disco U4 in den Wagen des 54-Jährigen stieg, konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten.

