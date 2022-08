Nach Angriff auf offener Bühne - Rushdie an Beatmungsgerät

New York - Schriftstellerikone Salman Rushdie ist bei einer Lesung in den USA von einem 24-jährigen Amerikaner angegriffen und schwer verletzt worden. Das Motiv des festgenommenen Mannes aus New Jersey ist laut Polizeiangaben weiterhin unklar. Er wird aber wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt, teilte der Bezirksstaatsanwalt von Chautauqua County, Jason Schmidt, am Samstag mit. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden.

Ungarn erhält zusätzliche Gaslieferungen aus Russland

Budapest/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ungarischen Außenministeriums mit zusätzlichen Gaslieferungen an das EU-Mitgliedsland begonnen. Nach Verhandlungen zwischen Moskau und dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto im vergangenen Monat habe der russische Konzern Gazprom am Freitag begonnen, mehr Gas als "bereits vertraglich vereinbart" zu liefern, teilte der Ministeriumsvertreter Tamas Menczer am Samstag auf Facebook mit.

Ukraine meldet schwere russische Raketenangriffe im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat über neue schwere russische Raketenangriffe im Osten des Landes berichtet. So seien die Stadt und die Region Charkiw massiv beschossen worden, teilten die ukrainischen Behörden am Samstag mit. Drei Menschen, darunter ein 13 Jahre alter Bub, seien im Gebiet Charkiw verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Mali: Chef der Militärregierung lässt Amt kurzzeitig ruhen

Bamako - Der vom Militär in Mali eingesetzte Ministerpräsident Choguel Maiga lässt nach Regierungsangaben sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ruhen. Sein Arzt habe ihn angewiesen, nach 14 Monate langer ununterbrochener Arbeit zu pausieren, teilte Maigas Büro am Samstag mit. Geplant sei eine Wiederaufnahme der Amtsgeschäfte in der kommenden Woche. Das in Paris ansässige Magazin "Jeune Afrique" berichtete unter Berufung auf Maigas Umfeld, Maiga habe einen Schlaganfall erlitten.

75 Jahre Unabhängigkeit Indiens und Pakistans

Neu-Delhi/Islamabad - Am (heutigen) Samstag jährt sich zum 75. Mal die Unabhängigkeit Indiens und die Teilung der vormals britischen Kolonie in das hinduistisch dominierte Indien und das muslimische Pakistan. In letzterem wurde am Samstag der Staatsgründung gedacht, Indien begeht den Unabhängigkeitstag am Sonntag. Die Aufteilung des ehemaligen Kolonialreichs British India durch den "Mountbattenplan" löste 1947 religiös motivierte Massaker und eine der größten Migrationswellen der Geschichte aus.

Einsatzstart für Feuerwehrleute aus NÖ in Frankreich

St. Pölten/Bordeaux - Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich haben am Samstag mit Löscharbeiten in der von Waldbränden betroffenen französischen Region Bordeaux begonnen. Neben einem Fahrzeugkonvoi mit fast 30 Helfern trafen 47 Einsatzkräfte mittels Charterflug vom Flughafen Wien im Camp ein. Die Hauptaufgabe bestand am Samstag darin, von den Flammen bedrohte Siedlungsgebiete zu schützen und eine Brandbekämpfung durchzuführen, teilte das NÖ Landesfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red