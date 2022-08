Unterschriftensammeln für wenig bekannte Anwärter schwierig

Wien - 6.000 Unterstützungserklärungen müssen die 23 Österreicher und Österreicherinnen, die bei der Präsidentschaftswahl kandidieren wollen, bis 2. September der Bundeswahlbehörde vorlegen. Für die meisten von ihnen ist diese Hürde recht hoch - haben sie doch keine Parteistruktur oder größeres Netzwerk im Hintergrund. Dass es doch ziemlich schwierig ist, sieht man an den bisherigen Kandidaturen: Insgesamt schafften es in den bisher 13 Direktwahlen 44 Bewerber auf die Stimmzettel.

Rendi-Wagner nimmt bei Pensionen Grüne in die Pflicht

Wien - In der Debatte um die anstehende Pensionsanpassung nimmt nun SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Grünen in die Pflicht. Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Johannes Rauch müssten sich bei ihrem Koalitionspartner ÖVP durchzusetzen, "damit die Pensionistinnen und Pensionisten nicht im Stich gelassen werden", so die SPÖ-Chefin, die daran erinnert, dass Rauch bereits vor Wochen von einer Erhöhung von acht bis zehn Prozent gesprochen hat.

Ungarn erhält zusätzliche Gaslieferungen aus Russland

Budapest/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben des ungarischen Außenministeriums mit zusätzlichen Gaslieferungen an das EU-Mitgliedsland begonnen. Nach Verhandlungen zwischen Moskau und dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto im vergangenen Monat habe der russische Konzern Gazprom am Freitag begonnen, mehr Gas als "bereits vertraglich vereinbart" zu liefern, teilte der Ministeriumsvertreter Tamas Menczer am Samstag auf Facebook mit.

Ukraine meldet schwere russische Raketenangriffe im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat über neue schwere russische Raketenangriffe im Osten des Landes berichtet. So seien die Stadt und die Region Charkiw massiv beschossen worden, teilten die ukrainischen Behörden am Samstag mit. Drei Menschen, darunter ein 13 Jahre alter Bub, seien im Gebiet Charkiw verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Mali: Chef der Militärregierung lässt Amt kurzzeitig ruhen

Bamako - Der vom Militär in Mali eingesetzte Ministerpräsident Choguel Maiga lässt nach Regierungsangaben sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ruhen. Sein Arzt habe ihn angewiesen, nach 14 Monate langer ununterbrochener Arbeit zu pausieren, teilte Maigas Büro am Samstag mit. Geplant sei eine Wiederaufnahme der Amtsgeschäfte in der kommenden Woche. Das in Paris ansässige Magazin "Jeune Afrique" berichtete unter Berufung auf Maigas Umfeld, Maiga habe einen Schlaganfall erlitten.

Rushdies Zustand ungewiss, Berichte über Besserung

New York - Nach dem Messerangriff auf Salman Rushdie ist sein Gesundheitszustand weiter ungewiss. Der am Freitag von einem 24-Jährigen schwer verletzte Schriftsteller wurde laut US-Medien am Samstag weiter in einem Krankenhaus in Erie behandelt. Berichten zufolge soll Rushdie auf dem Wege der Besserung sein und nicht mehr künstlich beatmet werden. Der mutmaßliche Täter erklärte sich unterdessen für nicht schuldig.

