Sohn sieht Rushdies Humor trotz schwerer Verletzungen intakt

Washington - Autor Salman Rushdie geht es besser. "Trotz seiner schwerwiegenden und lebensverändernden Verletzungen bleibt sein üblicher kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor intakt", schrieb sein Sohn Zafar Rushdie am Sonntag auf Twitter. Der 75-Jährige sei nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Zudem habe er einige Worte sprechen können. Neben dem mutmaßlichen Täter steht zunehmend auch die iranische Führung in der internationalen Kritik.

Tursky will bei Digitalisierung weiter Tempo machen

Wien - Österreich soll bis 2030 flächendeckend mit stationärem und mobilem gigabitfähigem Internet versorgt sein. Das kündigte Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, am Wochenende an. Derzeit verfügen 84 Prozent der Haushalte über ein mobiles 5G-Netz, 57 Prozent über einen potenziellen Glasfaseranschluss. Tursky will bei der zuverlässigen Konnektivität weiter Tempo machen - nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie.

Ecuador im Ausnahmezustand nach Explosion mit Toten

Guayaquil - Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat nach einer Explosion in der Hafenstadt Guayaquil mit mindestens fünf Toten den Ausnahmezustand in dem südamerikanischen Land verhängt. "Wir werden nicht zulassen, dass das organisierte Verbrechen das Land regiert", schrieb Lasso am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. Man werde die gesamten Sicherheitskräfte einsetzen, um die Kontrolle über die Stadt wiederherzustellen.

Mutter muss nach Tod der schwerkranken Tochter vor Gericht

Wien - Weil sie sich nicht ausreichend um ihre schwerkranke und seit mehreren Jahren bettlägerige Tochter gekümmert haben soll, muss sich am kommenden Freitag eine 81 Jahre alte Frau wegen gröblicher Vernachlässigung mit Todesfolge am Wiener Landesgericht verantworten. Die Tochter war exakt vor einem Jahr - am 15. August 2021 - in der Wohnung der Angeklagten in Meidling gestorben. Bei ihrem Ableben wog die zu diesem Zeitpunkt 52-Jährige bei einer Größe von 1,67 Meter 25 Kilogramm.

Wallentin wird bei BP-Wahl von Stronach unterstützt

Wien - Der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin wird in seinem Bestreben, bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten, von Magna-Gründer Frank Stronach unterstützt. Und zwar "sowohl ideell als auch materiell", wie Stronachs Anwalt Michael Krüger gegenüber der APA bestätigte. Eine konkrete Summe, wie hoch die Unterstützung ausfallen wird, nannte er jedoch nicht.

Volksanwalt drängt auf soziale Grundrechte in der Verfassung

Wien - Volksanwalt Bernhard Achitz drängt auf eine Verankerung der sozialen Grundrechte in der Verfassung. Im Gespräch mit der APA appellierte er an die Regierung, dieses im Regierungsprogramm enthaltene Vorhaben umzusetzen und kritisierte, dass dafür bisher noch keine Aktivitäten erkennbar seien. Es gebe einen breiten Konsens, dass Österreich ein Sozialstaat ist - das bilde die Verfassung aber nicht ab, argumentierte Achitz.

Ex-Musik-Star R. Kelly steht erneut vor Gericht

Chicago - Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Haft muss sich Ex-Popstar R. Kelly ab Montag erneut einem Missbrauchsprozess stellen. In seiner Heimatstadt Chicago beginnen die Verhandlungen vor einem Bundesgericht zunächst mit der Auswahl der Jury-Mitglieder. Insgesamt ist Kelly in 13 Punkten angeklagt: Unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und Behinderung der Justiz.

