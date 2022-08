Iran: Rushdie und seine Anhänger für Angriff verantwortlich

Washington/Chautauqua (New York) - Der Iran macht Salman Rushdie selbst und dessen Anhänger für den Messerangriff auf den weltbekannten Autor verantwortlich. Meinungsfreiheit rechtfertige nicht Rushdies Beleidigungen von Religion in seinen Werken, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag vor Journalisten. Über den Angreifer von Rushdie habe er nur die Informationen, die den Medien zu entnehmen seien, hieß es.

Nach Explosion in Armenien bisher sechs Tote geborgen

Jerewan (Eriwan) - Nach der schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in Armenien ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Weitere 18 Menschen gelten als vermisst, wie der Zivilschutz der ehemaligen Sowjetrepublik am Montagvormittag mitteilte. Rund 70 Rettungskräfte durchsuchten demnach die mittlerweile weitgehend gelöschte Unglücksstelle etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan nach ihnen. Mehr als 20 Menschen werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern behandelt.

SPÖ fordert Stärkung des Parlaments

Wien - Die SPÖ nimmt das Downgrade Österreichs in einem globalen Demokratie-Ranking zum Anlass, ein Transparenz- und Demokratiepaket zu fordern. Nach der Abstufung durch das "Varieties of Democracy"-Institut der Universität Göteborg im April von einer "liberalen" zu einer "Wahldemokratie", braucht es nach Ansicht der SPÖ ein Maßnahmenpaket, "das den Bürgern eine aktivere Politikteilnahme ermöglicht und den Parlamentarismus stärkt".

US-Republikaner attackieren nach Razzia bei Trump die Justiz

Washington - US-Republikaner säen nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump Zweifel an der Arbeit der Justiz. "Nun, wir haben eine Reihe von Bedenken, eins davon ist, ob die Razzia selbst gerechtfertigt war oder nicht", sagte der Abgeordnete Mike Turner, Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, am Sonntag im Fernsehen. Der republikanische Gouverneur von Arkansa, Asa Hutchinson, behauptete, das "Establishment" sei hinter Trump her.

Tursky will bei Digitalisierung weiter Tempo machen

Wien - Österreich soll bis 2030 flächendeckend mit stationärem und mobilem gigabitfähigem Internet versorgt sein. Das kündigte Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, am Wochenende an. Derzeit verfügen 84 Prozent der Haushalte über ein mobiles 5G-Netz, 57 Prozent über einen potenziellen Glasfaseranschluss. Tursky will bei der zuverlässigen Konnektivität weiter Tempo machen - nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie.

Mutter muss nach Tod der schwerkranken Tochter vor Gericht

Wien - Weil sie sich nicht ausreichend um ihre schwerkranke und seit mehreren Jahren bettlägerige Tochter gekümmert haben soll, muss sich am kommenden Freitag eine 81 Jahre alte Frau wegen gröblicher Vernachlässigung mit Todesfolge am Wiener Landesgericht verantworten. Die Tochter war exakt vor einem Jahr - am 15. August 2021 - in der Wohnung der Angeklagten in Meidling gestorben. Bei ihrem Ableben wog die zu diesem Zeitpunkt 52-Jährige bei einer Größe von 1,67 Meter 25 Kilogramm.

Wallentin wird bei BP-Wahl von Stronach unterstützt

Wien - Der Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin wird in seinem Bestreben, bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten, von Magna-Gründer Frank Stronach unterstützt. Und zwar "sowohl ideell als auch materiell", wie Stronachs Anwalt Michael Krüger gegenüber der APA bestätigte. Eine konkrete Summe, wie hoch die Unterstützung ausfallen wird, nannte er jedoch nicht.

Volksanwalt drängt auf soziale Grundrechte in der Verfassung

Wien - Volksanwalt Bernhard Achitz drängt auf eine Verankerung der sozialen Grundrechte in der Verfassung. Im Gespräch mit der APA appellierte er an die Regierung, dieses im Regierungsprogramm enthaltene Vorhaben umzusetzen und kritisierte, dass dafür bisher noch keine Aktivitäten erkennbar seien. Es gebe einen breiten Konsens, dass Österreich ein Sozialstaat ist - das bilde die Verfassung aber nicht ab, argumentierte Achitz.

