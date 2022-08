Chinas Notenbank mit Zinssenkungen gegen den Abschwung

Peking/Shanghai - Chinas Zentralbank stemmt sich mit der überraschenden Senkung wichtiger Zinssätze gegen die Konjunkturflaute im Zuge der Coronakrise. Sie kappte am Montag unter anderem den Referenzzins für einjährige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF) von zuvor 2,85 auf 2,75 Prozent. Damit sollen die Kreditkosten für Firmen gedrückt und so die Konjunktur angekurbelt werden.

Iran: Rushdie und seine Anhänger für Angriff verantwortlich

Washington/Chautauqua (New York) - Der Iran macht Salman Rushdie selbst und dessen Anhänger für den Messerangriff auf den weltbekannten Autor verantwortlich. Meinungsfreiheit rechtfertige nicht Rushdies Beleidigungen von Religion in seinen Werken, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag vor Journalisten. Über den Angreifer von Rushdie habe er nur die Informationen, die den Medien zu entnehmen seien. "Es gibt keine Verbindung zwischen dem Iran und dem Täter", hieß es.

Neue Militärmanöver Chinas um Taiwan

Taipeh/Peking - China hat als Reaktion auf den Besuch einer weiteren US-Delegation in Taiwan am Montag neue Militärmanöver nahe der Insel abgehalten. Dies diene einer "strengen Abschreckung gegen die Vereinigten Staaten und Taiwan und deren politische Tricks, die den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan unterlaufen", erklärte das chinesische Militär. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und beansprucht die Insel für sich.

Nach Explosion in Armenien bisher sechs Tote geborgen

Jerewan (Eriwan) - Nach der schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in Armenien ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Weitere 18 Menschen gelten als vermisst, wie der Zivilschutz der ehemaligen Sowjetrepublik am Montagvormittag mitteilte. Rund 70 Rettungskräfte durchsuchten demnach die mittlerweile weitgehend gelöschte Unglücksstelle etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan nach ihnen. Mehr als 20 Menschen werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern behandelt.

SPÖ fordert Stärkung des Parlaments

Wien - Die SPÖ nimmt das Downgrade Österreichs in einem globalen Demokratie-Ranking zum Anlass, ein Transparenz- und Demokratiepaket zu fordern. Nach der Abstufung durch das "Varieties of Democracy"-Institut der Universität Göteborg im April von einer "liberalen" zu einer "Wahldemokratie", braucht es nach Ansicht der SPÖ ein Maßnahmenpaket, "das den Bürgern eine aktivere Politikteilnahme ermöglicht und den Parlamentarismus stärkt".

US-Republikaner attackieren nach Razzia bei Trump die Justiz

Washington - US-Republikaner säen nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump Zweifel an der Arbeit der Justiz. "Nun, wir haben eine Reihe von Bedenken, eins davon ist, ob die Razzia selbst gerechtfertigt war oder nicht", sagte der Abgeordnete Mike Turner, Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, am Sonntag im Fernsehen. Der republikanische Gouverneur von Arkansa, Asa Hutchinson, behauptete, das "Establishment" sei hinter Trump her.

Palästinenser griff israelische Polizisten an: Erschossen

Tel Aviv/Ramallah - Bei einer Razzia israelischer Sicherheitskräfte in Ost-Jerusalem ist ein Palästinenser erschossen worden. Der Mann habe versucht, die Beamten der Grenzpolizei mit einem Messer anzugreifen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Sicherheitskräfte waren demnach in dem arabisch geprägten Viertel Kafr Aqab auf der Suche nach illegalen Waffen. Nach palästinensischen Angaben wurde dem 21-Jährigen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen.

