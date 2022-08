Iran: Rushdie und seine Anhänger für Angriff verantwortlich

Washington/Chautauqua (New York) - Der Iran macht Salman Rushdie selbst und dessen Anhänger für den Messerangriff auf den weltbekannten Autor verantwortlich. Meinungsfreiheit rechtfertige nicht Rushdies Beleidigungen von Religion in seinen Werken, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag vor Journalisten. Über den Angreifer von Rushdie habe er nur die Informationen, die den Medien zu entnehmen seien. "Es gibt keine Verbindung zwischen dem Iran und dem Täter", hieß es.

Deutliche Mehrkosten für deutsche Gas-Verbraucher

Berlin - Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das teilte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, am Montag in Ratingen mit. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben.

Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Schladming/Wien - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße (B320) in der Steiermark bei Schladming (Bezirk Liezen) sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr drei Menschen getötet worden, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine 42-jährige Wienerin war laut Polizei mit ihrem Kleintransporter auf der Umfahrung Schladming auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Pkw aus Vorarlberg zusammengestoßen. Zwei Insassen des gerammten Fahrzeugs überlebten, zwei starben.

Langwierige Ermittlung zu Identitäten nach Schlepper-Unfall

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland mit drei Toten gestaltet sich die Ermittlung der Opfer-Identitäten "äußerst schwierig", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Montag zur APA. Inzwischen wurden sechs der 17 Verletzten aus der Spitalsbehandlung entlassen. Laut Marban handle es sich dabei ausnahmslos um Syrer, was jedoch nicht unbedingt bedeute, dass die gesamte Gruppe syrischer Herkunft sei.

Großbritannien genehmigte Moderna-Impfstoff gegen Omikron

London - Die britische Arzneimittelbehörde hat grünes Licht für den an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff von Moderna gegeben. Das Vakzin des US-Biotechnologieunternehmens sei für die Auffrischung von Erwachsenen zugelassen worden, teilte die MHRA am Montag mit. Eine klinische Studie habe ergeben, dass der Impfstoff eine "starke Immunreaktion" sowohl gegen den ursprünglichen Virusstamm als auch gegen die Omikron-Variante auslöse. In der EU läuft die Prüfung noch.

Neue Militärmanöver Chinas um Taiwan

Taipeh/Peking - Als Reaktion auf den Besuch einer weiteren Delegation des US-Kongresses in Taiwan hat China am Montag neue Militärübungen rund um die Insel abgehalten. Die Manöver im "See- und Luftraum" um Taiwan sollten Washington und Taipeh davor abschrecken, weiterhin den "Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan zu untergraben", erklärte der Sprecher des zuständigen Militärkommandos, Shi Yi. Die Streitkräfte würden "die nationale Souveränität entschlossen verteidigen".

Drei schwerverletzte Kinder bei Verkehrsunfall in Wien

Wien - Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten sind am Sonntag gegen 18.00 Uhr die fünf Insassen eines Pkw verletzt worden, drei Kinder auf der Rückbank erlitten schwere Verletzungen. Der 29-jährige Lenker geriet mit dem Fahrzeug auf der Klederinger Straße Richtung Oberlaa ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Dach des Wagen stark eingedrückt und die Kinder eingeklemmt.

Hunderte trauerten um Todesopfer von Kirchenbrand in Ägypten

Gizeh - Nach einem Brand in einer koptischen Kirche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mit 41 Toten sind die Opfer unter großer Anteilnahme der Bevölkerung noch am gleichen Tag bestattet worden. Hunderten Menschen nahmen am Sonntagabend an der Trauerfeier für die Verstorbenen teil. Das Feuer in der Abu-Sifin-Kirche war während der Sonntagsmesse ausgebrochen, mehrere verzweifelte Besucher der Kirche sprangen aus den Fenstern des Gotteshauses.

