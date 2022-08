Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Schladming/Wien - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße (B320) in der Steiermark bei Schladming (Bezirk Liezen) sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr drei Menschen getötet worden, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine 42-jährige Wienerin war laut Polizei mit ihrem Kleintransporter auf der Umfahrung Schladming auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Pkw aus Vorarlberg zusammengestoßen. Zwei Insassen des gerammten Fahrzeugs überlebten, zwei starben.

Iran kündigt "endgültigen" Vorschlag für Atomdeal an

Teheran/EU-weit - Der Iran will am Montagabend seinen "endgültigen" Vorschlag zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vorlegen. Die USA hätten mündlich zugesagt, zwei Forderungen Teherans zu erfüllen, sagte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Um welche Forderungen es sich handelte, sagte er nicht.

Deutliche Mehrkosten für deutsche Gas-Verbraucher

Berlin - Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das teilte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, am Montag in Ratingen mit. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben.

Großbritannien genehmigte Moderna-Impfstoff gegen Omikron

London - Großbritannien hat als erstes Land einen Impfstoff genehmigt, der sowohl gegen das Ursprungs-Coronavirus als auch die Omikron-Variante wirkt. Das Vakzin des US-Herstellers Moderna könne als Booster für Erwachsene eingesetzt werden, gab die britische Gesundheitsbehörde MHRA bekannt. Die Entscheidung basiere auf klinischen Studie, die eine "starke Immunantwort" gezeigt hätten. In der EU läuft sowohl noch die Prüfung des Omikron-Vakzins von Moderna als auch von Biontech/Pfizer.

Drei weitere Covid-Tote und rund 3.000 Neuinfektionen

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Montagvormittag 3.008 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt an einem Feiertag nach einem Wochenende erwartungsgemäß deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.356 positiven Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 415 Fälle je 100.000 Einwohner. Seit dem Vortag kamen drei Covid-Todesfälle hinzu, innerhalb einer Woche gesamt 77. Im Krankenhaus liegen noch 1.238 Personen, elf weniger als am Sonntag.

Neue Militärmanöver Chinas um Taiwan

Taipeh/Peking - Als Reaktion auf den Besuch einer weiteren Delegation des US-Kongresses in Taiwan hat China am Montag neue Militärübungen rund um die Insel abgehalten. Die Manöver im "See- und Luftraum" um Taiwan sollten Washington und Taipeh davor abschrecken, weiterhin den "Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan zu untergraben", erklärte der Sprecher des zuständigen Militärkommandos, Shi Yi. Die Streitkräfte würden "die nationale Souveränität entschlossen verteidigen".

Hunderte trauerten um Todesopfer von Kirchenbrand in Ägypten

Gizeh - Nach einem Brand in einer koptischen Kirche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mit 41 Toten sind die Opfer unter großer Anteilnahme der Bevölkerung noch am gleichen Tag bestattet worden. Hunderten Menschen nahmen am Sonntagabend an der Trauerfeier für die Verstorbenen teil. Das Feuer in der Abu-Sifin-Kirche war während der Sonntagsmesse ausgebrochen, mehrere verzweifelte Besucher der Kirche sprangen aus den Fenstern des Gotteshauses.

Langwierige Ermittlung zu Identitäten nach Schlepper-Unfall

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland mit drei Toten gestaltet sich die Ermittlung der Opfer-Identitäten "äußerst schwierig", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Montag zur APA. Inzwischen wurden sechs der 17 Verletzten aus der Spitalsbehandlung entlassen. Laut Marban handle es sich dabei ausnahmslos um Syrer, was jedoch nicht unbedingt bedeute, dass die gesamte Gruppe syrischer Herkunft sei.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Montagnachmittag nach verhaltenem Start leicht um 0,39 Prozent und notierte bei 3.075,62 Zählern. Marktbeobachter berichteten von einem weitgehend ruhigen Geschäftsverlauf und verwiesen auf den heutigen Feiertag in einigen Ländern der Eurozone. Im weiteren Verlauf könnten noch neue US-Konjunkturdaten in den Fokus rücken. Auf der Agenda stehen mit dem Empire State Index ein viel beachteter Frühindikator.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red