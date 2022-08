Deutliche Mehrkosten für deutsche Gas-Verbraucher

Berlin - Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das teilte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, am Montag in Ratingen mit. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben.

Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Schladming/Wien - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße (B320) in der Steiermark bei Schladming (Bezirk Liezen) sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr drei Menschen getötet worden, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine 42-jährige Wienerin war laut Polizei mit ihrem Kleintransporter auf der Umfahrung Schladming auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Pkw aus Vorarlberg zusammengestoßen. Zwei Insassen des gerammten Fahrzeugs überlebten, zwei starben.

618 Todesopfer durch Rekordfluten in Pakistan

Islamabad - In Pakistan ist die Zahl der Todesopfer nach den Rekordfluten auf 618 gestiegen. Nach Angaben der Katastrophenbehörde des Landes vom Montag hatten die Wassermassen außerdem fast 70.000 Häuser zerstört. Seit Beginn der Regenzeit im Juni leidet Pakistan unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Millionen von Menschen seien nun von Infektionskrankheiten bedroht, die sich im Wasser ausbreiten, so die Behörde. Meteorologen warnten vor weiterem Regen in den kommenden Tagen.

Letzte französische Soldaten haben Mali verlassen

Bamako - Die letzten Soldaten der französischen Militärmission Barkhane haben das Krisenland Mali verlassen. Wie der französische Generalstab mitteilte, hat am Montag die letzte Einheit die Grenze zum Nachbarland Niger überquert. Die seit 2020 in Bamako herrschende Militärjunta hatte Frankreich zum Abzug seiner Soldaten gedrängt.

Iran kündigt "endgültigen" Vorschlag für Atomdeal an

Teheran/EU-weit - Der Iran will am Montagabend seinen "endgültigen" Vorschlag zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vorlegen. Die USA hätten mündlich zugesagt, zwei Forderungen Teherans zu erfüllen, sagte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Um welche Forderungen es sich handelte, sagte er nicht.

Großbritannien genehmigte als erstes Land Omikron-Impfstoff

London - Großbritannien hat als erstes Land einen Impfstoff genehmigt, der sowohl gegen das Ursprungs-Coronavirus als auch die Omikron-Variante wirkt. Das Vakzin des US-Herstellers Moderna könne als Booster für Erwachsene eingesetzt werden, gab die britische Gesundheitsbehörde MHRA bekannt. Die Entscheidung basiere auf klinischen Studien, die eine "starke Immunantwort" gezeigt hätten. In der EU läuft sowohl noch die Prüfung des Omikron-Vakzins von Moderna als auch von Biontech/Pfizer.

Neue Militärmanöver Chinas um Taiwan

Taipeh/Peking - Als Reaktion auf den Besuch einer weiteren Delegation des US-Kongresses in Taiwan hat China am Montag neue Militärübungen rund um die Insel abgehalten. Die Manöver im "See- und Luftraum" um Taiwan sollten Washington und Taipeh davor abschrecken, weiterhin den "Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan zu untergraben", erklärte der Sprecher des zuständigen Militärkommandos, Shi Yi. Die Streitkräfte würden "die nationale Souveränität entschlossen verteidigen".

Langwierige Ermittlung zu Identitäten nach Schlepper-Unfall

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland mit drei Toten gestaltet sich die Ermittlung der Opfer-Identitäten "äußerst schwierig", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Montag zur APA. Inzwischen wurden sechs der 17 Verletzten aus der Spitalsbehandlung entlassen. Laut Marban handle es sich dabei ausnahmslos um Syrer, was jedoch nicht unbedingt bedeute, dass die gesamte Gruppe syrischer Herkunft sei.

