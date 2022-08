Erstes Schiff mit Getreide aus Ukraine auf Weg nach Afrika

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist wieder ein Frachter mit Getreide auf dem Weg von der Ukraine nach Afrika. Die "Brave Commander" mit 23.000 Tonnen Weizen hat am ukrainischen Hafen Piwdennyj abgelegt, wie Daten von Refinitiv Eikon zeigen. Ihr Ziel ist der Hafen von Dschibuti, der Weizen ist für Äthiopien bestimmt, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium mit. Berichte vom Auslaufen des Schiffes am Sonntag waren offenbar falsch.

Munitionsdepot auf der Krim explodiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es nach Behördenangaben erneut eine Explosion in einem Militärobjekt gegeben. Im Norden der Krim sei am Dienstagmorgen ein Munitionslager detoniert, teilten die Behörden mit. Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren ein großes Feuer und eine Rauchwolke zu sehen. Der Krim-Verwaltungschef Sergej Aksjonow sagte vor Ort im Gebiet Dschankoje, es gebe zwei Verletzte.

Iran übermittelte Antwort zu EU-Vorschlag für Atomdeal

Teheran/EU-weit - In den Verhandlungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens hat der Iran seine Antwort auf einen Kompromissvorschlag an die Europäische Union übermittelt. Wie ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag bestätigte, ging die Antwort am Vorabend ein. Man werde diese nun prüfen und mit den anderen Partnern des Abkommens sowie mit den USA Rücksprache halten. Weitere Angaben, etwa zu einem möglichen Zeitplan, machte die Sprecherin nicht.

Neuerlicher Geldwäsche-Prozess gegen Mensdorff-Pouilly

Wien/Toulouse - Am Wiener Landesgericht hat am Dienstag der Geldwäscheprozess gegen den Rüstungslobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly begonnen - das bereits zweite derartige Verfahren gegen ihn. Mensdorff-Pouilly soll das Vermögen eines früheren Bereichsleiters des Eurofighter-Herstellers EADS verschoben haben. Welchen Weg die Gelder genommen haben, blieb vorerst im Dunkeln. Mensdorff bekannte sich zum Auftakt nicht schuldig.

Dürre gefährdet Europas Stromversorgung

Wien - Die anhaltende Dürre in Europa gefährdet zunehmend die Stromversorgung des Kontinents, weil infolge der austrocknenden Flüsse gleichzeitig Atomkraftwerke und Wasserkraftwerke ausfallen und das Risiko besteht, dass Kohlekraftwerke nicht mehr versorgt werden können. "Es ist möglich, dass wir in Deutschland vor einer Gasknappheit noch eine Stromknappheit bekommen", sagte Alexander Weiss, Leiter der globalen Energieberatung von McKinsey, dem "Handelsblatt".

Obduktionen nach tödlichem Schlepperunfall am Dienstag

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland werden am Dienstag die drei toten Flüchtlinge obduziert. Ein Ergebnis könnte es noch am Spätnachmittag geben, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage der APA. Auch ihre Identität könnte dann geklärt sein. Der mutmaßliche Schlepper, ein dreißigjähriger Russe, befindet sich indes weiter in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt.

Verdächtiger nach Brandanschlag auf FPNÖ-Zentrale in U-Haft

St. Pölten - Nach einem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ NÖ in St. Pölten vor drei Jahren sitzt ein zweiter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ein DNA-Treffer im Zuge von Ermittlungen wegen terroristischer Organisation führte laut Staatsanwaltschaft zu dem Mann. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", bestätigte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Dienstag auf Anfrage einen "Heute"-Bericht.

Klimaaktivisten klebten sich auf Wiener Ringstraße

Wien - Klimaaktivisten haben am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Wiener Ringstraße nahe der Station Schottentor den Verkehr blockiert. Mehrere Menschen haben sich auf der Straße festgeklebt. Laut Polizei wird der Verkehr umgeleitet. Die Mitglieder der "Letzten Generation" fordern angesichts von Teuerung, Rekorddürre und einer weiteren beginnenden Hitzewelle die Bundesregierung auf, der Klima- und Energiekrise endlich mit sinnvollen Sparmaßnahmen zu begegnen.

