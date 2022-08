Erstes Schiff mit Getreide aus Ukraine auf Weg nach Afrika

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist wieder ein Frachter mit Getreide auf dem Weg von der Ukraine nach Afrika. Die "Brave Commander" mit 23.000 Tonnen Weizen hat am ukrainischen Hafen Piwdennyj abgelegt, wie Daten von Refinitiv Eikon zeigen. Ihr Ziel ist der Hafen von Dschibuti, der Weizen ist für Äthiopien bestimmt, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium mit. Berichte vom Auslaufen des Schiffes am Sonntag waren offenbar falsch.

Gazprom: Gas könnte sich im Winter weiter deutlich verteuern

Moskau - Der russische Staatskonzern Gazprom warnt seine europäischen Kunden vor stark steigenden Gaspreisen im Winter. Diese könnten um 60 Prozent auf mehr als 4.000 Dollar (3.923 Euro) pro 1.000 Kubikmeter zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Moskau bekanntgab. Grund dafür sei, dass Exporte und Produktion aufgrund westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs weiter schrumpften.

Heuer sechs österreichische Unis unter Top 500

Wien - Beim "Shanghai Academic Ranking of World Universities" haben heuer wieder die US-Unis die Nase vorn, sie stellen 15 der 20 Hochschulen an der Spitze der Rangliste. Auch Österreich hat ähnlich abgeschnitten wie in früheren Jahren: Beste heimische Universität ist wie bei anderen internationalen Uni-Rankings auch die Uni Wien auf den Rängen 151-200. Insgesamt haben es 13 österreichische Hochschulen unter die besten 1.000 geschafft, in den Top 500 finden sich sechs Austro-Unis.

Opposition will Präsidentschaftswahl in Kenia anfechten

Nairobi - Nach dem extrem knappen Ausgang der Präsidentschaftswahl in Kenia will der offiziell unterlegene Oppositionsführer Raila Odinga das Wahlergebnis anfechten. Das am Montag bekanntgegebene Ergebnis der Wahl sei "eine Farce und eine eklatante Missachtung der Verfassung Kenias", sagte Odinga am Dienstag in Nairobi. Er kündigte an, dass er alle "rechtlichen Möglichkeiten" dagegen ausschöpfen wolle.

Ex-OeNB-Chef Nowotny für Pläne der SPÖ zur Inflationssenkung

Wien - SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat sich heute prominente Unterstützung für ihre Pläne zur Bekämpfung der hohen Inflation geholt. Der ehemalige Nationalbankpräsident Ewald Nowotny schloss sich heute den Forderungen nach einer Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel sowie ein Aussetzen der Anhebung der Kategorie- und Richtwertmieten und einer Verschiebung der CO2-Steuer an. Dies alles würde "sofort und unbürokratisch wirken", sagte er vor Journalisten.

Karner: Kein Asyl für Menschen aus "Urlaubsländern"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag nach einem Treffen mit der Rückkehrkoordinatorin der Europäischen Kommission, Mari Juritsch, erneut auf eine "harte Linie" in Asylfragen gepocht. Es gebe viele Asylanträge von Menschen aus Ländern, die "praktisch keine Chance auf Asyl" hätten. National wie auf EU-Ebene müsse klar signalisiert werden, dass es für gewisse Antragsteller, etwa aus "Urlaubsländern", keine positiven Aussichten geben würde.

Skigebiete denken laut Hörl über Einschränkungen nach

Innsbruck/Wien - Wie in der Schweiz macht sich auch die heimische Wintertourismus-Branche Gedanken darüber, wie man angesichts steigender Energiepreise in die kommende Saison starten wird. "Natürlich denken wir darüber nach", sagte Seilbahnsprecher Abg. Franz Hörl (ÖVP) der APA. Möglich sei etwa, dass man "bei der Beschneiung zehn Prozent der Piste einspart, nur einen Teil der Gondeln einhängt oder Nachtskiläufe einstellt", meinte er. Zudem werde es wohl zu höheren Ticketpreisen kommen.

Wanderer stürzte in Vorarlberg 70 Meter in den Tod ab

Bregenz - Ein 55-jähriger Wanderer ist am Montag bei einer Tour im Vorarlberger Silvrettagebiet tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei rutschte der Mann vermutlich auf einem Grasband aus und stürzte 70 bis 80 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red