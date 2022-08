Erstes Schiff mit Getreide aus Ukraine auf Weg nach Afrika

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist wieder ein Frachter mit Getreide auf dem Weg von der Ukraine nach Afrika. Die "Brave Commander" mit 23.000 Tonnen Weizen hat am ukrainischen Hafen Piwdennyj abgelegt, wie Daten von Refinitiv Eikon zeigen. Ihr Ziel ist der Hafen von Dschibuti, der Weizen ist für Äthiopien bestimmt, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium mit. Berichte vom Auslaufen des Schiffes am Sonntag waren offenbar falsch.

Moskau wirft Kiew Zerstörung von AKW-Strommasten vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland beschuldigt die Ukraine, Strommasten eines Atomkraftwerks in Kursk im Süden Russlands zerstört zu haben. Der Geheimdienst FSB macht dafür "Saboteure" verantwortlich. Dadurch werde der Betrieb des Kraftwerks gestört, so der FSB weiter. Insgesamt seien sechs Masten am 4., 9. und 12. August angegriffen worden. Das Kiewer Verteidigungsministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Kursk liegt rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Munitionsdepot auf der Krim explodiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es nach Behördenangaben erneut Explosionen in einem Militärobjekt gegeben. Im Norden der Krim sei Dienstag früh ein Munitionslager detoniert, hieß es. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem "Sabotageakt".

Gazprom: Gas könnte sich im Winter weiter deutlich verteuern

Moskau - Der russische Staatskonzern Gazprom warnt seine europäischen Kunden vor stark steigenden Gaspreisen im Winter. Diese könnten um 60 Prozent auf mehr als 4.000 Dollar (3.923 Euro) pro 1.000 Kubikmeter zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Moskau bekanntgab. Grund dafür sei, dass Exporte und Produktion aufgrund westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs weiter schrumpften.

Obduktionen nach tödlichem Schlepperunfall am Dienstag

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland wurden am Dienstag die drei toten Flüchtlinge obduziert. Das Ergebnis zu einer männlichen Leiche lag am Spätnachmittag vor - der Migrant starb aufgrund des Unfalls. Die weiteren Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen, hieß es von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage der APA.

Opposition will Präsidentschaftswahl in Kenia anfechten

Nairobi - Nach dem extrem knappen Ausgang der Präsidentschaftswahl in Kenia will der offiziell unterlegene Oppositionsführer Raila Odinga das Wahlergebnis anfechten. Das am Montag bekanntgegebene Ergebnis der Wahl sei "eine Farce und eine eklatante Missachtung der Verfassung Kenias", sagte Odinga am Dienstag in Nairobi. Er kündigte an, dass er alle "rechtlichen Möglichkeiten" dagegen ausschöpfen wolle.

Heuer sechs österreichische Unis unter Top 500

Wien - Beim "Shanghai Academic Ranking of World Universities" haben heuer wieder die US-Unis die Nase vorn, sie stellen 15 der 20 Hochschulen an der Spitze der Rangliste. Auch Österreich hat ähnlich abgeschnitten wie in früheren Jahren: Beste heimische Universität ist wie bei anderen internationalen Uni-Rankings auch die Uni Wien auf den Rängen 151-200. Insgesamt haben es 13 österreichische Hochschulen unter die besten 1.000 geschafft, in den Top 500 finden sich sechs Austro-Unis.

American Airlines setzt auf Renaissance von Überschalljets

Fort Worth (Texas) - American Airlines setzt als zweite US-Fluggesellschaft auf eine Renaissance von Überschallflügen. Durch eine nicht rückzahlbare Anzahlung sicherte sich die Airline bis zu 20 Maschinen des Flugzeugbauers Boom, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Die Bestellung könne um 40 Maschinen aufgestockt werden. Die Overture-Jets sollen 65 bis 80 Reisende in knapp fünf Stunden von Miami nach London befördern können. Aktuell dauert der Flug rund neun Stunden.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der ATX verbesserte sich am Dienstag um 0,55 Prozent und schloss bei 3.101,68 Zählern. Angesicht der dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen rückten Konjunkturnachrichten zunehmend in den Fokus der Investoren. So haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten vor allem wegen der hohen Inflation erneut verschlechtert. In den USA ist die Industrieproduktion im Juli hingegen stärker gestiegen als erwartet.

