UNO-General Guterres reist am Donnerstag nach Lwiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres wird am Donnerstag nach Lwiw in der Westukraine reisen, um sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu treffen. Am Freitag wird er dann den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa besuchen, teilte ein Sprecher Dienstagabend mit. Moskau beschuldigte Kiew unterdessen, Strommasten eines Atomkraftwerks in Kursk im Süden Russlands zerstört zu haben.

Ukrainischer Getreidefrachter erreicht Syrien

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das erste Schiff, das die Ukraine seit Ende der Hafen-Blockade für Getreide-Transporte verlassen hat, ist in Syrien angekommen. Das geht aus Reedereikreisen und Satellitendaten hervor. Der Frachter "Razoni" hat demnach in der Hafenstadt Tartus angelegt. Das Schiff war am 1. August in der ukrainischen Hafenstadt Odessa gestartet. Es konnte seine Fracht zunächst nicht löschen, da der libanesische Käufer wegen fünfmonatiger Verspätung die Annahme der Lieferung verweigerte.

Obduktionen nach tödlichem Schlepperunfall am Dienstag

Kittsee - Nach dem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug am Samstag auf der Nordostautobahn (A6) bei Kittsee im Burgenland wurden am Dienstag die drei toten Flüchtlinge obduziert. Das Ergebnis zu einer männlichen Leiche lag am Spätnachmittag vor - der Migrant starb aufgrund des Unfalls. Die weiteren Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen, hieß es von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage der APA.

Opposition will Präsidentschaftswahl in Kenia anfechten

Nairobi - Nach dem extrem knappen Ausgang der Präsidentschaftswahl in Kenia will der offiziell unterlegene Oppositionsführer Raila Odinga das Wahlergebnis anfechten. Das am Montag bekanntgegebene Ergebnis der Wahl sei "eine Farce und eine eklatante Missachtung der Verfassung Kenias", sagte Odinga am Dienstag in Nairobi. Er kündigte an, dass er alle "rechtlichen Möglichkeiten" dagegen ausschöpfen wolle.

Heuer sechs österreichische Unis unter Top 500

Wien - Beim "Shanghai Academic Ranking of World Universities" haben heuer wieder die US-Unis die Nase vorn, sie stellen 15 der 20 Hochschulen an der Spitze der Rangliste. Auch Österreich hat ähnlich abgeschnitten wie in früheren Jahren: Beste heimische Universität ist wie bei anderen internationalen Uni-Rankings auch die Uni Wien auf den Rängen 151-200. Insgesamt haben es 13 österreichische Hochschulen unter die besten 1.000 geschafft, in den Top 500 finden sich sechs Austro-Unis.

American Airlines setzt auf Renaissance von Überschalljets

Fort Worth (Texas) - American Airlines setzt als zweite US-Fluggesellschaft auf eine Renaissance von Überschallflügen. Durch eine nicht rückzahlbare Anzahlung sicherte sich die Airline bis zu 20 Maschinen des Flugzeugbauers Boom, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Die Bestellung könne um 40 Maschinen aufgestockt werden. Die Overture-Jets sollen 65 bis 80 Reisende in knapp fünf Stunden von Miami nach London befördern können. Aktuell dauert der Flug rund neun Stunden.

