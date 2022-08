FPÖ-Präsidium zu Turbulenzen und Parteitag

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen treffen sich die Spitzen der FPÖ am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien. Nach Informationen der APA findet die Sitzung um 14 Uhr statt. Bei dem Treffen geht es nicht nur um den bevorstehenden Bundesparteitag, sondern auch um die Causa der anonymen Anzeige gegen die eigene Wiener Landesgruppe, die auf dem Handy des ehemaligen blauen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gefunden worden ist.

"Das Boot"-Regisseur Wolfgang Petersen gestorben

Hollywood - Wolfgang Petersen, Star-Regisseur von Filmen wie "Das Boot", "Outbreak", "Air Force One" und "Der Sturm", ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Assistentin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er sei friedlich im Kreis seiner Familie in seinem Haus in Brentwood, einem Teil von Los Angeles, gestorben.

Guterres trifft Selenskyj und Erdogan in Lwiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres trifft am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in der Ukraine. Geplant ist ein Treffen in Lwiw (Lemberg) im Westen des von Russland überfallenen Landes, wie UNO-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York sagte. Die Reise erfolge auf Einladung Selenskyjs, so Dujarric weiter. Ein Thema werde auch die Schwarzmeer-Getreideinitiative sein, hieß es.

Selenskyj warnt Ukrainer in besetzten Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer Reihe von schweren Explosionen in russischen Militäranlagen auf der Krim hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ukrainer in besetzten Gebieten zu Vorsicht aufgerufen. "Bitte gehen Sie nicht in die Nähe der militärischen Einrichtungen der russischen Armee und all jener Orte, an denen sie Munition und Ausrüstung lagern, wo sie ihre Hauptquartiere unterhalten!", sagte Selenskyj Dienstagabend. Indes gab es Berichte über russischen Beschuss auf Charkiw.

Ukrainischer Getreidefrachter erreicht Syrien

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das erste Schiff, das die Ukraine seit Ende der Hafen-Blockade für Getreide-Transporte verlassen hat, ist in Syrien angekommen. Das geht aus Reedereikreisen und Satellitendaten hervor. Der Frachter "Razoni" hat demnach in der Hafenstadt Tartus angelegt. Das Schiff war am 1. August in der ukrainischen Hafenstadt Odessa gestartet. Es konnte seine Fracht zunächst nicht löschen, da der libanesische Käufer wegen fünfmonatiger Verspätung die Annahme der Lieferung verweigerte.

Trump-Kritikerin Cheney verliert Vorwahlen in Wyoming

Washington/USA/Jackson Hole (Wyoming) - Die als scharfe Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump bekannte konservative Abgeordnete Liz Cheney ist bei Vorwahlen ihrer Partei im US-Bundesstaat Wyoming ihrer Herausforderin unterlegen. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney verlor bei der Wahl am Dienstag gegen die von Trump unterstützte Harriet Hageman, wie US-Medien berichteten. Cheney wird dem Repräsentantenhaus nach Berechnungen der US-Nachrichtenagentur AP von Jänner an nicht mehr angehören.

Tesla-Chef Musk deutet Kauf von Manchester United an

Bangalore/Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk deutet an, womöglich ins Fußballgeschäft einzusteigen. "Ich kaufe Manchester United, gern geschehen", schrieb Musk auf Twitter. Die Marktkapitalisierung des englischen Fußball-Rekordmeisters betrug zum Börsenschluss am Dienstag 2,08 Milliarden Dollar. Es war nicht sofort klar, ob Musk einen Deal anstrebt. Er ist dafür bekannt, das seine Ankündigungen auf Twitter nicht immer ernst gemeint sind.

2,7 Mio. Euro aus NPO-Fonds an parteinahe Vereine

Wien - Nachdem durch Anfragen der NEOS bekannt geworden war, dass parteinahe Vereine Coronahilfen aus dem dem bei Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) angesiedelten "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" (kurz: NPO-Fonds) bezogen haben, liegen nun weitere Details zu den Zahlungen vor. Insgesamt 327 von 1.640 durch die NEOS abgefragten Organisationen erhielten von 2020 bis 2022 Unterstützungen, und zwar in Summe 2,723.944 Euro. Der Großteil kam Vereinen im ÖVP-Umfeld zugute.

