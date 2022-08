Selenskyj warnt Ukrainer in besetzten Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer Reihe von schweren Explosionen in russischen Militäranlagen auf der Krim hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ukrainer in besetzten Gebieten zu Vorsicht aufgerufen. "Bitte gehen Sie nicht in die Nähe der militärischen Einrichtungen der russischen Armee und all jener Orte, an denen sie Munition und Ausrüstung lagern, wo sie ihre Hauptquartiere unterhalten!", sagte Selenskyj Dienstagabend. Indes gab es Berichte über russischen Beschuss auf Charkiw.

FPÖ-Präsidium zu Turbulenzen und Parteitag

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen treffen sich die Spitzen der FPÖ am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien. Nach Informationen der APA findet die Sitzung um 14 Uhr statt. Bei dem Treffen geht es nicht nur um den bevorstehenden Bundesparteitag, sondern auch um die Causa der anonymen Anzeige gegen die eigene Wiener Landesgruppe, die auf dem Handy des ehemaligen blauen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gefunden worden ist.

Beugestrafe für Schmid wegen Fernbleibens im U-Ausschuss

Wien - Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat gegen Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid eine Beugestrafe in Höhe von 6.000 Euro wegen Nichterscheinens vor dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss verhängt. Schmids Anwalt kündigte gegenüber dem "Standard" an, gegen die Entscheidung berufen zu wollen. Diese ist damit vorerst nicht rechtskräftig.

Trump-Kritikerin Cheney verliert Vorwahlen in Wyoming

Washington/USA/Jackson Hole (Wyoming) - Die als scharfe Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump bekannte Republikanerin Liz Cheney ist bei Vorwahlen ihrer Partei im US-Bundesstaat Wyoming ihrer Herausforderin unterlegen. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney verlor bei der Wahl am Dienstag gegen die von Trump unterstützte Harriet Hageman, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Cheney wird dem Repräsentantenhaus nach Berechnungen der US-Nachrichtenagentur AP von Jänner an nicht mehr angehören.

Musk rudert nach Andeutung von Manchester-United-Kauf zurück

San Francisco - Tesla-Chef Elon Musk hat erneut mit einem Tweet für Aufregung sorgt. Nach der Ankündigung in der Nacht auf Mittwoch, dass er den englischen Fußballclub Manchester United kauft, ruderte der reichste Mann der Welt vier Stunden später per Tweet wieder zurück und erklärte: "Nein, das ist ein wiederkehrender Witz auf Twitter. Ich kaufe keine Sportmannschaft." Zuvor hatte ihn ein Nutzer gefragt, ob er es ernst meine.

Pandemieeffekt bei Treibhausgas-Emissionen vorbei

Wien - "Der Pandemieeffekt ist vorbei." Das sagte Umweltministerin Leonore Gewessler unter Bezugnahme auf die Nahzeitprognose "Nowcast", die Gewesslers Ressort am Mittwoch veröffentlicht hat. Der "Nowcast" des Umweltbundesamtes liefert eine Einschätzung und vorläufige Trends für das Jahr 2021. Demnach gab es einen Anstieg der Treibhausgas-Emissionen um rund 4,8 Prozent. Nach den vorläufigen Zahlen wurden im Vorjahr 77,1 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert.

NGO: China sperrt Regimekritiker weiterhin in Psychiatrie

Madrid - Die Behörden in der Ein-Parteien-Diktatur China sperren laut einem Bericht einer Menschenrechtsorganisation weiterhin routinemäßig politische Gegner in psychiatrischen Kliniken ein. Trotz schon 2010 eingeführter Reformen, wonach Einweisungen in die Psychiatrie nur nach Zustimmung von Ärzten und unter juristischer Kontrolle stattfinden dürfen, dauere die jahrzehntealte Praxis unvermindert an, erklärte die Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders am Dienstag.

Kritik an geheimen Ministerposten von Australiens Ex-Premier

Sydney - Australiens ehemaliger Premierminister Scott Morrison steht wegen fünf Ministerposten, die er sich während seiner Amtszeit im Geheimen selbst übertragen hat, im Visier der Kritik. Der Politiker, der jetzt für seine konservative Liberal Party im Parlament sitzt, verteidigte sein Handeln am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Sydney als Vorsichtsmaßnahme während der Corona-Pandemie.

