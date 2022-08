Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef

Wien - Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef des österreichischen Bundesheers, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bekanntgegeben hat. Striedinger ist derzeit bereits stellvertretender Generalstabschef und war als Favorit ins Rennen um die Nachfolge von Robert Brieger gegangen. Der Posten war seit Anfang Mai vakant, nachdem Brieger für die nächsten drei Jahre die Leitung des EU-Militärausschusses (EUMC) übernommen hat.

FPÖ-Präsidium zu Turbulenzen und Parteitag

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen treffen sich die Spitzen der FPÖ am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien. Nach Informationen der APA findet die Sitzung um 14 Uhr statt. Bei dem Treffen geht es nicht nur um den bevorstehenden Bundesparteitag, sondern auch um die Causa der anonymen Anzeige gegen die eigene Wiener Landesgruppe, die auf dem Handy des ehemaligen blauen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gefunden worden ist.

Russland: Islamisten-Zelle auf der Krim zerschlagen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Einen Tag nach neuen Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim melden die dortigen Behörden die Zerschlagung einer mutmaßlichen Islamisten-Zelle. Sechs Personen, die der verbotenen Gruppe Hizb ut-Tahrir angehörten, seien festgenommen worden, erklärte der russische Krim-Gouverneur, Sergej Aksjonow, am Mittwoch auf dem Nachrichtendienst Telegram. Dem russischen Geheimdienst FSB sei der Schlag gegen die Islamisten gelungen.

Abbas relativiert "Holocaust"-Vorwurf gegen Israel

Berlin/Jerusalem - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Mittwoch seine umstrittenen Äußerungen zum Holocaust relativiert. "Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist", schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin Israel einen vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen.

13 Verletzte bei Waldbränden in Spanien

Porto - Bei verheerenden Waldbränden in der spanischen Region Valencia sind elf Passagiere eines Regionalzuges im Gebiet Bej�s verletzt worden, darunter drei schwer. Auch zwei Feuerwehrleute seien verletzt worden, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch. Zwei Brände in der Region hätten bereits insgesamt rund 15.000 Hektar Wald- und Buschland zerstört. 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch in Portugal richteten Waldbrände bereits erhebliche Schäden an.

Pandemieeffekt bei Treibhausgas-Emissionen vorbei

Wien - "Der Pandemieeffekt ist vorbei." Das sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu den Treibhausgas-Emissionen unter Bezugnahme auf die Nahzeitprognose "Nowcast", die ihr Ressort am Mittwoch veröffentlicht hat. Der "Nowcast" des Umweltbundesamtes liefert eine Einschätzung und vorläufige Trends für das Jahr 2021. Demnach gab es einen Anstieg um rund 4,8 Prozent. Nach den vorläufigen Zahlen wurden im Vorjahr 77,1 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert.

Institut: Teuerungspakete helfen nicht jedem ausreichend

Wien - Bei vielen Haushalten mit wenig Einkommen reichen die von der Bundesregierung geschnürten Teuerungspakete nicht aus. Zu diesem Schluss kommt Momentum Institut, obwohl die Hilfen für die einkommensschwachen Haushalte durchschnittlich ausreichen würden, wie der gewerkschaftsnahe Thinktank am Mittwoch mitteilte. Grund dafür sei, dass die Teuerung individuell sehr unterschiedlich wirke, "womit die Hilfszahlungen für viele Haushalte nicht ausreichen werden".

1.281 Covid-Spitalspatienten bei fast 6.000 Neuinfektionen

Wien - Am Mittwochvormittag sind österreichweit 1.281 Personen mit einer Corona-Infektion im Spital gelegen. Das sind 47 mehr als am Vortag, aber 139 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen waren 69 Betten mit Infizierten belegt. Diese Zahl ging innerhalb einer Woche um zwölf Betten zurückgegangen. Das Covid-Prognosekonsortium erwartet insgesamt weiterhin einen Rückgang beim Spitalsbelag. Innerhalb von 24 Stunden kamen 17 Todesfälle und 5.930 Neuinfektionen hinzu.

