Neue Vorwürfe im FFP2-Maskenskandal gegen Palmers

Wien - Im FFP2-Maskenskandal rund um Hygiene Austria und Palmers stehen bisher öffentlich nicht bekannte, schwere Vorwürfe im Raum, berichtet der "Standard" (online). Demnach geht es um "fortgesetzte Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege". Mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers hinterzogen haben. Palmers und Hygiene Austria weißen die Vorwürfe zurück.

FPÖ-Präsidium zu Turbulenzen und Parteitag

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen treffen sich die Spitzen der FPÖ am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien. Nach Informationen der APA findet die Sitzung um 14 Uhr statt. Bei dem Treffen geht es nicht nur um den bevorstehenden Bundesparteitag, sondern auch um die Causa der anonymen Anzeige gegen die eigene Wiener Landesgruppe, die auf dem Handy des ehemaligen blauen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gefunden worden ist.

Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef

Wien - Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef des österreichischen Bundesheers, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bekanntgegeben hat. Striedinger ist derzeit bereits stellvertretender Generalstabschef und war als Favorit ins Rennen um die Nachfolge von Robert Brieger gegangen. Der Posten war seit Anfang Mai vakant, nachdem Brieger für die nächsten drei Jahre die Leitung des EU-Militärausschusses (EUMC) übernommen hat.

Wieder volle diplomatische Beziehungen Türkei-Israel

Jerusalem - Israel und die Türkei wollen ihre diplomatischen Beziehungen durch eine Hochstufung vollständig wieder aufnehmen. Beide Länder hätten entschieden, Botschafter und Generalkonsuln wieder einzusetzen, teilte das Büro von Israels Ministerpräsident Yair Lapid am Mittwoch mit. Dies sei Ergebnis von Lapids Besuch in Ankara im Juni und eines Gesprächs mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Zwischen den einst engen Bündnispartnern war es 2010 zum Zerwürfnis gekommen.

Abbas relativiert "Holocaust"-Vorwurf gegen Israel

Berlin/Jerusalem - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Mittwoch seine umstrittenen Äußerungen zum Holocaust relativiert. "Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist", schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin Israel einen vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen.

75 Tote nach starken Regenfällen im Sudan

Khartum - Im ostafrikanischen Sudan sind mindestens 75 Menschen nach starken Regenfällen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen seien verletzt worden, einige davon schwer, sagte Abdel Jalil Abdel Rahim, Sprecher des sudanesischen Zivilschutzrates am Mittwoch. Die Wassermassen hätten seit der ersten Augustwoche landesweit 12.500 Wohnhäuser zum Einsturz gebracht sowie 366 Farmen und 1.470 Hektar Ackerland weggespült, hieß es weiter.

Frau in Saudi-Arabien wegen Twitter-Konto zu Haft verurteilt

Riad/London - Weil sie ein Twitter-Konto hatte, Aktivisten folgte und deren Beiträge teilte, ist eine Frau in Saudi-Arabien zu 34 Jahren Haft verurteilt worden. Durch ihre Aktivitäten bei dem Online-Dienst habe Salma al-Shihab die "gesellschaftliche und staatliche Sicherheit destabilisiert", zitierte die Menschenrechtsorganisation GCHR am Mittwoch aus den Vorwürfen der Anklage. Es sei die härteste Strafe, die in Saudi-Arabien je gegen eine Aktivistin oder einen Aktivisten verhängt wurde.

13 Verletzte bei Waldbränden in Spanien

Porto - Bei verheerenden Waldbränden in der spanischen Region Valencia sind elf Passagiere eines Regionalzuges im Gebiet Bej�s verletzt worden, darunter drei schwer. Auch zwei Feuerwehrleute seien verletzt worden, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch. Zwei Brände in der Region hätten bereits insgesamt rund 15.000 Hektar Wald- und Buschland zerstört. 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch in Portugal richteten Waldbrände bereits erhebliche Schäden an.

