Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef

Wien - Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef des österreichischen Bundesheers, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bekanntgegeben hat. Striedinger ist derzeit bereits stellvertretender Generalstabschef und war als Favorit ins Rennen um die Nachfolge von Robert Brieger gegangen. Der Posten war seit Anfang Mai vakant, nachdem Brieger für die nächsten drei Jahre die Leitung des EU-Militärausschusses (EUMC) übernommen hat.

FPÖ zeigt sich vor Präsidium betont geschlossen

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen hat die FPÖ-Spitze Mittwochnachmittag vor Beginn der Präsidiumssitzung in Wien Geschlossenheit demonstriert. Vordringlich gehe es darum "die Weichen für einen erfolgreichen politischen Herbst" zu stellen, hieß es von Parteichef Herbert Kickl abwärts. Einzig der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp und sein oberösterreichischer Kollege Manfred Haimbuchner zeigten sich bei ihrem Eintreffen zugeknöpft.

Neue Vorwürfe im FFP2-Maskenskandal gegen Palmers

Wien - Im FFP2-Maskenskandal rund um Hygiene Austria und Palmers stehen bisher öffentlich nicht bekannte, schwere Vorwürfe im Raum, berichtet der "Standard" (online). Demnach geht es um "fortgesetzte Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege". Mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers hinterzogen haben. Palmers und Hygiene Austria weisen die Vorwürfe zurück.

Abbas relativiert "Holocaust"-Vorwurf gegen Israel

Berlin/Jerusalem - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Mittwoch seine umstrittenen Äußerungen zum Holocaust relativiert. "Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist", schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin Israel einen vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen.

Russland sucht Militärkooperation mit Palästinensern

Moskau/Ramallah - Russland verhandelt mit den Palästinensern über eine Zusammenarbeit im Militär- und Geheimdienstbereich. Der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin habe sich dazu mit Generalmajor Nidal Abu Dukhan von der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit, ohne Details zu nennen. Zudem verhandle Russland mit Mali über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des westafrikanischen Staats.

Heftige Waldbrände in Spanien und Portugal

Porto - Während Portugal weiter gegen einen massiven Waldbrand kämpft, sind über Frankreich in der Nacht auf Mittwoch nach wochenlanger Dürre heftige Gewitter niedergegangen. In Großbritannien wurde unterdessen wegen anhaltender Dürre ein Bewässerungsverbot für London und die Region um Oxford verhängt. Und in Spanien sind bei verheerenden Waldbränden in der Region Valencia elf Passagiere eines Regionalzuges im Gebiet Bej�s verletzt worden, darunter drei schwer.

Britische Inflation knackt 10-Prozent-Marke

London - Die ohnehin stark gestiegenen Verbraucherpreise haben in Großbritannien erneut einen Sprung gemacht. Im Juli kletterte die Inflation auf 10,1 Prozent und damit auf die höchste Rate seit Beginn der Erfassung vor 25 Jahren, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Nach einer Rückrechnung des ONS dürfte die Inflation zuletzt im Jahr 1982 höher gelegen haben. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg von 9,4 auf 9,8 Prozent gerechnet.

Institut: Teuerungspakete helfen nicht jedem ausreichend

Wien - Bei vielen Haushalten mit wenig Einkommen reichen die von der Bundesregierung geschnürten Teuerungspakete nicht aus. Zu diesem Schluss kommt das Momentum Institut, obwohl die Hilfen für die einkommensschwachen Haushalte im Schnitt durchaus reichen würden, wie der gewerkschaftsnahe Thinktank am Mittwoch mitteilte. Die wirtschaftsnahe Denkfabrik Agenda Austria hielt dagegen: Es gebe bereits genügend Hilfen, es dürfe nicht mehr "Gießkanne" geben.

Wiener Börse schließt schwächer, ATX verliert 1,9 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 1,87 Prozent auf 3.043,65 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Späthandel stark nach unten. Viele Anleger dürften vor der am Abend angesetzten Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen der US-Notenbank sicherheitshalber Aktien verkauft haben. Schwach zeigten sich Erste Group (-4,0 Prozent) und voestalpine (-3,3 Prozent). Semperit verloren nach Meldung von Ergebnissen 5,4 Prozent.

