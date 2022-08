FPÖ zeigte sich nach Präsidium betont geschlossen

Wien - Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen hat sich die FPÖ-Spitze Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien getroffen und einträchtig Geschlossenheit demonstriert. Herbert Kickl wurde einstimmig (ohne Enthaltungen) als Bundesparteiobmann-Kandidat für den Parteitag am 17. September gewählt. Gesprächsbedarf gab es offenbar dennoch einigen, dauerte die Sitzung doch rund fünf Stunden.

Neue Vorwürfe im FFP2-Maskenskandal gegen Palmers

Wien - Im FFP2-Maskenskandal rund um Hygiene Austria und Palmers stehen bisher öffentlich nicht bekannte, schwere Vorwürfe im Raum, berichtet der "Standard" (online). Demnach geht es um "fortgesetzte Steuerhinterziehung in großem Ausmaß unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege". Mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers hinterzogen haben. Palmers und Hygiene Austria weisen die Vorwürfe zurück.

Anschlag in Kabul forderte mindestens drei Tote

Kabul - Bei einer Explosion in einer gut besuchten Moschee in Kabul sind am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere Menschen verletzt worden. Die italienische Nichtregierungsorganisation Emergency, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt, teilte mit, dass 27 Opfer eingeliefert worden seien, darunter drei Tote. Andere Quellen berichten von mindestens 20 Toten und 40 weiteren Verletzten. Unter den Todesopfern soll auch der Imam der Moschee sein.

Ukraine - Russen haben nahe von Donezk Erfolg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Ukraine-Krieg haben die russischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk kleinere Geländegewinne gemacht. Dem Bericht des ukrainischen Generalstabs vom Mittwoch zufolge verzeichneten die Russen Erfolge bei Opytne im Norden von Donezk und bei Nowomychajliwka im Südwesten.

Scholz verspricht Entlastungen - und wird niedergebrüllt

Neuruppin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ist bei einer Veranstaltung mit Bürgern im ostdeutschen Bundesland Brandenburg auf lautstarke Demonstranten gestoßen. Der SPD-Politiker zog seinen Auftritt am Mittwochabend in Neuruppin trotzdem durch, obwohl er angesichts von Pfeifkonzerten und Sprechchören kaum zu verstehen war. Scholz bekräftigte die Ankündigung, in den nächsten Tagen ein weiteres Paket zur Entlastung der Bürger gegen Inflation und hohe Energiekosten vorzustellen.

Abbas relativiert "Holocaust"-Vorwurf gegen Israel

Berlin/Jerusalem - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Mittwoch seine umstrittenen Äußerungen zum Holocaust relativiert. "Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist", schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin Israel einen vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen.

Heftige Waldbrände in Spanien und Portugal

Porto - Während Portugal weiter gegen einen massiven Waldbrand kämpft, sind über Frankreich in der Nacht auf Mittwoch nach wochenlanger Dürre heftige Gewitter niedergegangen. In Großbritannien wurde unterdessen wegen anhaltender Dürre ein Bewässerungsverbot für London und die Region um Oxford verhängt. Und in Spanien sind bei verheerenden Waldbränden in der Region Valencia zahlreiche Passagiere eines Regionalzuges im Gebiet Bej�s verletzt worden.

Wiener Gebührenerhöhung wird präsentiert

Wien - Die Stadt Wien fixiert am Donnerstag die Erhöhung der Tarife für Müll, Wasser, Kanal bzw. die neuen Preise der Parkscheine. Richtwert für die Anpassung ist der Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli, der am morgigen Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlicht wird. Nach Bekanntgabe des VPI werden im Rathaus die neuen Beträge errechnet.

