Ukraine: Vor Treffen von Selenskyj und UN-Chef neue Angriffe

Lwiw (Lemberg) - Kurz vor einem geplanten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Ukraine kommen Meldungen über weitere Kämpfe aus dem Land. Die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten wurde nach Angaben der Regionalregierung auch am Donnerstag beschossen.

Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest, er ergibt sich aus den durchschnittlichen Inflationswerten von August 2021 bis Juli 2022. Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt der Anpassungsfaktor bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann freilich auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter haben dies auch schon gefordert.

Mindestens 26 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier - Bei Waldbränden im Norden Algeriens sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Innenminister Kamel Beldjoud sagte am Mittwochabend in den Fernsehnachrichten, in der Provinz Al Tarf im Nordosten des Landes seien 24 Menschen gestorben. Zwei weitere Todesopfer habe es in der ebenfalls im Nordosten gelegenen Provinz S�tif gegeben. Dutzende Menschen wurden bei den Bränden durch Flammen oder Rauch verletzt.

Nadal nach Zweitrundenniederlage in Cincinnati ausgeschieden

Cincinnati (Ohio) - Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat bei seinem Comeback nach einer Bauchmuskelverletzung eine überraschende Niederlage kassiert. Der 36 Jahre alte Spanier unterlag am Mittwoch (Ortszeit) beim ATP-Masters-1000-Turnier in Mason nahe Cincinnati in der zweiten Runde dem Kroaten Borna Coric mit 6:7 (9:11), 6:4, 3:6. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte seit Anfang Juli kein Match mehr bestritten, damals musste er verletzt auf sein Wimbledon-Halbfinale verzichten.

Wiener Gebührenerhöhung wird präsentiert

Wien - Die Stadt Wien fixiert am Donnerstag die Erhöhung der Tarife für Müll, Wasser, Kanal bzw. die neuen Preise der Parkscheine. Richtwert für die Anpassung ist der Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli, der am Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlicht wird. Nach Bekanntgabe des VPI werden im Rathaus die neuen Beträge errechnet.

Ein Toter und Verletzte bei Zusammenstößen im Westjordanland

Nablus - Israelische Streitkräfte haben nach Angaben von Rettungskräften bei Zusammenstößen in der von Israel besetzten Stadt Nablus im Westjordanland einen palästinensischen Jugendlichen getötet und mindestens 30 weitere Palästinenser verletzt. Drei von ihnen befinden sich nach schweren Schussverletzungen in einem kritischem Zustand, teilte der palästinensische Rote Halbmond am Donnerstag mit. Es wurden keine israelischen Opfer gemeldet.

Frequency-Festival startet nach zweijähriger Pause

St. Pölten - Mit bunt gemischten Acts von Popsänger Jason Derulo über die Indie-Rocker Glass Animals bis hin zu österreichischen Aushängeschildern wie Bilderbuch und Yung Hurn startet am Donnerstag das Frequency Festival in St. Pölten. Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt das Musikfest damit auf seinen Fixplatz im August des heimischen Festivalsommers zurück. Von Donnerstag bis Samstag werden täglich etwa 50.000 Besucher erwartet, hatte Veranstalter Harry Jenner angekündigt.

Mindestens 23 Tote bei Busunglück in Marokko

Rabat - In Marokko sind bei einem der schwersten Busunglücke der vergangenen Jahre mindestens 23 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden weitere 36 Menschen verletzt, als der Bus Mittwochfrüh in einer Autobahnkurve umkippte. Der Unfall ereignete sich östlich der marokkanischen Stadt Casablanca in der Provinz Khouribga. Die Behörden hatten zunächst von 15 Toten gesprochen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red