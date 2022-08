Ukraine: Vor Treffen von Selenskyj und UN-Chef neue Angriffe

Lwiw (Lemberg) - Kurz vor einem geplanten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Ukraine kommen Meldungen über weitere Kämpfe aus dem Land. Die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten wurde nach Angaben der Regionalregierung auch am Donnerstag beschossen.

Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest: Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt dieser bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann freilich auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter fordern das auch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) deutete gegenüber der APA an, dass es wieder eine soziale Staffelung geben soll.

Herbstlohnrunde - Gewerkschaft fordert Reallohnzuwachs

Wien - Am 19. September startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Für die Arbeitnehmer hat Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) heute im Ö1-"Morgenjournal" klargestellt, dass die Verhandlungsbasis eine "rollierende Inflation" von sechs bis sieben Prozent ist: "Wir werden ganz sicher nicht unter dieser Inflationsrate abschließen, sondern im Gegenteil, wir werden einen Reallohnzuwachs verhandeln."

Einbürgerungsplus im ersten Halbjahr

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist laut Statistik Austria im ersten Halbjahr 2022 um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen. Die starke Zunahme war vorrangig auf Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen, die fast 30 Prozent der neu Eingebürgerten im ersten Halbjahr ausmachten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

21 Tote bei Moschee-Anschlag in Kabul

Kabul - Bei der schweren Explosion in einer Kabuler Moschee vom Mittwochabend (Ortszeit) ist die Zahl der Toten nach afghanischen Angaben von drei auf 21 Menschen gestiegen. 33 weitere Personen seien bei der Detonation während des Abendgebets verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Augenzeugen hatten berichtet, es sei im Norden der afghanischen Hauptstadt eine laute Explosion zu hören gewesen. In umliegenden Gebäuden seien Fenster zerborsten.

Mindestens 26 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier - Bei Waldbränden im Norden Algeriens sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Innenminister Kamel Beldjoud sagte am Mittwochabend in den Fernsehnachrichten, in der Provinz Al Tarf im Nordosten des Landes seien 24 Menschen gestorben. Zwei weitere Todesopfer habe es in der ebenfalls im Nordosten gelegenen Provinz S�tif gegeben. Dutzende Menschen wurden bei den Bränden durch Flammen oder Rauch verletzt.

Mindestens 23 Tote bei Busunglück in Marokko

Rabat - In Marokko sind bei einem der schwersten Busunglücke der vergangenen Jahre mindestens 23 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden weitere 36 Menschen verletzt, als der Bus Mittwochfrüh in einer Autobahnkurve umkippte. Der Unfall ereignete sich östlich der marokkanischen Stadt Casablanca in der Provinz Khouribga. Die Behörden hatten zunächst von 15 Toten gesprochen.

16 Tote und 36 Vermisste nach Sturzflut in China

Peking - Bei einer Sturzflut nach heftigen Niederschlägen in Nordwestchina sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 36 wurden noch vermisst, wie das Staatsfernsehen am Donnerstag berichtete. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend in den Bergen im Kreis Datong nahe der Stadt Xining in der Provinz Qinghai. Mehr als 6.000 Menschen in zwei Gemeinden und sechs Dörfern seien betroffen gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red