Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest: Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt dieser bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter fordern das auch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellten eine soziale Staffelung in Aussicht.

Herbstlohnrunde - Gewerkschaft fordert Reallohnzuwachs

Wien - Am 19. September startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Für die Arbeitnehmer hat Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) heute im Ö1-"Morgenjournal" klargestellt, dass die Verhandlungsbasis eine "rollierende Inflation" von sechs bis sieben Prozent ist: "Wir werden ganz sicher nicht unter dieser Inflationsrate abschließen, sondern im Gegenteil, wir werden einen Reallohnzuwachs verhandeln."

Ukraine: Vor Treffen von Selenskyj und UN-Chef neue Angriffe

Lwiw (Lemberg) - Kurz vor einem geplanten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Ukraine kommen Meldungen über weitere Kämpfe aus dem Land. Die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten wurde nach Angaben der Regionalregierung auch am Donnerstag beschossen.

Flughafen Wien drehte Ergebnis deutlich ins Plus

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien schreibt wieder Gewinne. Im ersten Halbjahr 2022 verbuchte die börsennotierte Betreibergesellschaft einen Nettogewinn von 52,3 Mio. Euro, nach Verlusten von 32,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 und 18,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Auf den Gewinn von 82,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019, vor Ausbruch der Coronapandemie, fehlen noch rund 30 Mio. Euro. Beim Umsatz fehlen noch über 100 Mio. Euro auf das Vorkrisenniveau.

Regen sorgt für Entspannung bei Waldbränden in Spanien

Algier/Valencia/Lissabon - Langersehnte Regenfälle haben die Lage bei den verheerenden Waldbränden in der spanischen Urlaubsregion Valencia am Donnerstag vorerst stabilisiert. Die Ausbreitung der Brände habe gestoppt werden können und vielerorts seien die Flammen sogar erloschen, teilte der Zivilschutz auf Twitter mit. Auch in Portugal wurde ein Großfeuer unter Kontrolle gebracht. Bei Waldbränden im Norden Algeriens sind indes mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen.

Einbürgerungsplus im ersten Halbjahr

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist laut Statistik Austria im ersten Halbjahr 2022 um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen. Die starke Zunahme war vorrangig auf Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen, die fast 30 Prozent der neu Eingebürgerten im ersten Halbjahr ausmachten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

21 Tote bei Moschee-Anschlag in Kabul

Kabul - Bei der schweren Explosion in einer Kabuler Moschee vom Mittwochabend (Ortszeit) ist die Zahl der Toten nach afghanischen Angaben von drei auf 21 Menschen gestiegen. 33 weitere Personen seien bei der Detonation während des Abendgebets verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Augenzeugen hatten berichtet, es sei im Norden der afghanischen Hauptstadt eine laute Explosion zu hören gewesen. In umliegenden Gebäuden seien Fenster zerborsten.

Es könnte der dritt-heißeste Sommer in Österreich werden

Wien - Der meteorologische Sommer (Juni, Juli, August) dauert noch zwei Wochen. Aber schon jetzt steht fest, er reiht sich in der Liste der heißesten der Messgeschichte weit vorne ein. "Berücksichtigt man den Prognosetrend bis Monatsende, liegt der Sommer 2022 im Tiefland und auf den Bergen Österreichs im Bereich des Sommers 2015, dem drittwärmsten Sommer der Messgeschichte", sagte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red