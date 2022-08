1.245 Corona-Infizierte im Spital und 7.641 Neuinfektionen

Wien - 1.245 Corona-Infizierte sind am Donnerstagvormittag in Österreich in Spitalsbehandlung gewesen. Das sind 36 weniger, als am Vortag gemeldet waren und ein minus von 125 zur Vorwoche. 66 der Betroffenen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank im Tagesvergleich um drei und innerhalb einer Woche um zehn belegte Betten. 7.641 Neuinfektionen wurden von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.189 Fällen.

Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Wien - Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.

Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest: Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt dieser bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter fordern das auch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellten eine soziale Staffelung in Aussicht.

Ukraine: Vor Treffen von Selenskyj und UN-Chef neue Angriffe

Lwiw (Lemberg) - Kurz vor einem geplanten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Ukraine kommen Meldungen über weitere Kämpfe aus dem Land. Die zweitgrößte Stadt Charkiw im Nordosten wurde nach Angaben der Regionalregierung auch am Donnerstag beschossen.

In Deutschland wird Mehrwertsteuer auf Gas bis 2024 gesenkt

Berlin - Die deutsche Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum bis 2024 einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin laut übereinstimmenden Agenturberichten an.

Regen sorgt für Entspannung bei Waldbränden in Spanien

Algier/Valencia/Lissabon - Langersehnte Regenfälle haben die Lage bei den verheerenden Waldbränden in der spanischen Urlaubsregion Valencia am Donnerstag vorerst stabilisiert. Die Ausbreitung der Brände habe gestoppt werden können und vielerorts seien die Flammen sogar erloschen, teilte der Zivilschutz auf Twitter mit. Auch in Portugal wurde ein Großfeuer unter Kontrolle gebracht. Bei Waldbränden im Norden Algeriens sind indes mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen.

Flughafen Wien drehte Ergebnis deutlich ins Plus

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien schreibt wieder Gewinne. Im ersten Halbjahr 2022 verbuchte die börsennotierte Betreibergesellschaft einen Nettogewinn von 52,3 Mio. Euro, nach Verlusten von 32,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 und 18,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Auf den Gewinn von 82,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019, vor Ausbruch der Coronapandemie, fehlen noch rund 30 Mio. Euro. Beim Umsatz fehlen noch über 100 Mio. Euro auf das Vorkrisenniveau.

Einbürgerungsplus im ersten Halbjahr

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist laut Statistik Austria im ersten Halbjahr 2022 um mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gestiegen. Die starke Zunahme war vorrangig auf Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen zurückzuführen, die fast 30 Prozent der neu Eingebürgerten im ersten Halbjahr ausmachten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

