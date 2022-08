Ukraine: Vor Treffen von Selenskyj und UN-Chef neue Angriffe

Lwiw (Lemberg) - Überschattet von russischen Angriffen im Nordosten der Ukraine hat der Besuch von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres in dem Land begonnen. Wenige Stunden vor Guterres' Ankunft in Lwiw im Westen der Ukraine wurden am Donnerstag bei russischen Raketenangriffen auf die Großstadt Charkiw und das nahegelegene Krasnograd nach Behördenangaben am frühen Morgen fünf Menschen getötet. Der Konflikt um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine spitzte sich zu.

Wien erhöht kommunale Gebühren

Wien - Die Stadt Wien erhöht die Gebühren für Wasser, Kanal, Müllentsorgung sowie die Preise der Parkscheine. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag mit. Die Anpassung der Tarife für kommunale Dienstleistungen wird in Wien aufgrund des geltenden Valorisierungsgesetzes vorgenommen.

Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest: Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt dieser bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter fordern das auch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellten eine soziale Staffelung in Aussicht.

Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Wien - Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.

1.245 Corona-Infizierte im Spital und 7.641 Neuinfektionen

Wien - 1.245 Corona-Infizierte sind am Donnerstagvormittag in Österreich in Spitalsbehandlung gewesen. Das sind 36 weniger, als am Vortag gemeldet waren und ein minus von 125 zur Vorwoche. 66 der Betroffenen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank im Tagesvergleich um drei und innerhalb einer Woche um zehn belegte Betten. 7.641 Neuinfektionen wurden von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.189 Fällen.

Schon 38 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier/Valencia/Lissabon - Bei Waldbränden in Algerien sind nach neuen Angaben 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zivilschutzbehörde und örtliche Medien am Donnerstag mitteilten, starben 30 Menschen allein in der Umgebung der Stadt El Tarf im äußersten Osten des Landes nahe der Grenze zu Tunesien. Zudem gebe es mehr als 200 Verletzte, berichteten örtliche Medien. Auch im Norden des Landes wüteten mehrere Waldbrände.

Drei Tote bei Unwettern auf Korsika

Ajaccio (Korsika) - Bei heftigen Unwettern sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika drei Menschen gestorben. Wie die Präfektur Donnerstagfrühmorgen mitteilte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz in Sagone an der Westküste der Insel von einem Baum getroffen. Französische Medien berichteten, dass der Baum auf einen Campingwagen gefallen war. Eine 72-jährige Frau starb an einem Strand südlich von Sagone, weil das Dach einer Strandhütte auf ihr Fahrzeug fiel.

Wiener Börse tendiert schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter Verluste verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 3.033,22 Punkten. Positive Daten aus den USA sorgten am Nachmittag kaum für Kurssprünge. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) dann hat im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die Aktien reagierten mit einem klaren Plus von 9,9 Prozent.

