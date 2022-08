Dreiergipfel von Selenskyj, Guterres und Erdogan in Lwiw

Lwiw (Lemberg) - Der Dreiergipfel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat begonnen. Der UN-Chef und die beiden Präsidenten seien am Donnerstag in Lwiw im Westen der Ukraine zusammengekommen, berichtete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Im Anschluss an das Treffen soll es eine Pressekonferenz geben - laut UNO dürfte diese aber nicht live übertragen werden.

Wien erhöht kommunale Gebühren

Wien - Die Stadt Wien erhöht die Gebühren für Wasser, Kanal, Müllentsorgung sowie die Preise der Parkscheine. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag mit. Die Anpassung der Tarife für kommunale Dienstleistungen wird in Wien aufgrund des geltenden Valorisierungsgesetzes vorgenommen.

Gesetzlicher Anpassungswert für Pensionen bei 5,8 Prozent

Wien - Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest: Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt dieser bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter fordern das auch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellten eine soziale Staffelung in Aussicht.

Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Wien - Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.

1.245 Corona-Infizierte im Spital und 7.641 Neuinfektionen

Wien - 1.245 Corona-Infizierte sind am Donnerstagvormittag in Österreich in Spitalsbehandlung gewesen. Das sind 36 weniger, als am Vortag gemeldet waren und ein minus von 125 zur Vorwoche. 66 der Betroffenen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank im Tagesvergleich um drei und innerhalb einer Woche um zehn belegte Betten. 7.641 Neuinfektionen wurden von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.189 Fällen.

Mittleres Risiko auf Corona-Ampel bleibt für ganz Österreich

Wien - Die Corona-Ampel bleibt zur Vorwoche unverändert. Die Kommission hat am Donnerstag ganz Österreich bei Gelb belassen. Dieses mittlere Risiko auf der fünfstufigen Skala gilt ebenso weiterhin für die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Wien. Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg werden wie zuletzt mit geringem Risiko (Gelbgrün) eingestuft. Das teilte die Corona-Kommission nach einem Umlaufbeschluss mit, eine echte Sitzung gab es nicht.

Tropische Temperaturen am ersten Frequency-Tag

St. Pölten - Der Sommer hat das Frequency-Festival fest im Griff: Bei beinahe tropischen Temperaturen - laut Veranstalter Harry Jenner "bestes Wetter" - ist das Event in St. Pölten nach zweijähriger Corona-Pause heute, Donnerstag, eröffnet worden. Rapper SSIO und Hyperpop-Duo 100 Gecs brachten bereits die ersten Festivalbesucher zum Springen. 50.000 Besucher werden heute und an den nächsten beiden Tagen im Green Park erwartet.

Schon 38 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier/Valencia/Lissabon - Bei Waldbränden in Algerien sind nach neuen Angaben 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zivilschutzbehörde und örtliche Medien am Donnerstag mitteilten, starben 30 Menschen allein in der Umgebung der Stadt El Tarf im äußersten Osten des Landes nahe der Grenze zu Tunesien. Zudem gebe es mehr als 200 Verletzte, berichteten örtliche Medien. Auch im Norden des Landes wüteten mehrere Waldbrände.

