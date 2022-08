Zugverkehr in Kärnten, Steiermark und Osttirol eingestellt

Wien - Heftige Unwetter haben am Donnerstagnachmittag die Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden Österreichs schwer beschädigt. Die ÖBB stellten am Nachmittag den gesamten Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, informierte die Bahn in einer Aussendung. Die Dauer der Unterbrechung war vorerst nicht absehbar.

Selenskyj fordert Abzug Russlands von AKW Saporischschja

Lwiw (Lemberg) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht darauf, das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja zu entmilitarisieren. Die Anlage müsse vollständig von den "Aggressoren" befreit werden, schrieb Selenskyj nach einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag auf Telegram. "Dieser beabsichtigte Terror seitens des Aggressors kann global katastrophale Konsequenzen haben."

Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Wien - Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.

Wien erhöht kommunale Gebühren

Wien - Die Stadt Wien erhöht die Gebühren für Wasser, Kanal, Müllentsorgung sowie die Preise der Parkscheine. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag mit. Die Anpassung der Tarife für kommunale Dienstleistungen wird in Wien aufgrund des geltenden Valorisierungsgesetzes vorgenommen.

Zwei Kinder in Kärnten bei Unwetter ums Leben gekommen

Klagenfurt/Graz - Bei einem schweren Unwetter am St. Andräer See im Lavanttal sind am Donnerstagnachmittag zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, wurden insgesamt 15 Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Rotes Kreuz und Feuerwehr standen im Großeinsatz, am frühen Abend war außerdem noch eine Suchaktion im Gange: Am See wurde Bekleidung gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnte.

Tropische Temperaturen am ersten Frequency-Tag

St. Pölten - Der Sommer hat das Frequency-Festival fest im Griff: Bei beinahe tropischen Temperaturen - laut Veranstalter Harry Jenner "bestes Wetter" - ist das Event in St. Pölten nach zweijähriger Corona-Pause heute, Donnerstag, eröffnet worden. Rapper SSIO und Hyperpop-Duo 100 Gecs brachten bereits die ersten Festivalbesucher zum Springen. 50.000 Besucher werden heute und an den nächsten beiden Tagen im Green Park erwartet.

Schon 38 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier/Valencia/Lissabon - Bei Waldbränden in Algerien sind nach neuen Angaben 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zivilschutzbehörde und örtliche Medien am Donnerstag mitteilten, starben 30 Menschen allein in der Umgebung der Stadt El Tarf im äußersten Osten des Landes nahe der Grenze zu Tunesien. Zudem gebe es mehr als 200 Verletzte, berichteten örtliche Medien. Auch im Norden des Landes wüteten mehrere Waldbrände.

Mittleres Risiko auf Corona-Ampel bleibt für ganz Österreich

Wien - Die Corona-Ampel bleibt zur Vorwoche unverändert. Die Kommission hat am Donnerstag ganz Österreich bei Gelb belassen. Dieses mittlere Risiko auf der fünfstufigen Skala gilt ebenso weiterhin für die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Wien. Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg werden wie zuletzt mit geringem Risiko (Gelbgrün) eingestuft. Das teilte die Corona-Kommission nach einem Umlaufbeschluss mit, eine echte Sitzung gab es nicht.

Wiener Börse schließt kaum bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag nur wenig bewegt beendet. Am Nachmittag veröffentlichte US-Konjunkturdaten gaben keine klare Richtung an. Der heimische Leitindex ATX schloss knappe 0,04 Prozent höher bei 3.044,79 Punkten. Die Aktien von Schoeller Bleckmann kletterten nach Quartalszahlen um ganze 12,3 Prozent nach oben. Die teilstaatliche OMV profitierte von gestiegenen Ölpreisen: Die Anteile verteuerten sich um 2,3 Prozent.

