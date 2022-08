Zwei Kinder starben in Kärnten durch Unwetter

Klagenfurt/Graz - Eine Unwetterfront ist ab Donnerstagnachmittag und von Westen her über weite Teile Österreichs gezogen, die Folgen sind enorm. Im schwerstbetroffenen St. Andrä See im Lavanttal in Kärnten wurden auf einem Freizeitareal am See zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen und 15 Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Zudem wurden Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden schwer beschädigt, die ÖBB stellten den Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein.

Erdogan glaubt an Kriegsende "am Verhandlungstisch"

Lwiw (Lemberg) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt weiter auf eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine. "Ich glaube weiter daran, dass der Krieg irgendwann am Verhandlungstisch enden wird. Tatsächlich sehen auch Herr Selenskyj und Herr Guterres das so", sagte Erdogan laut dem türkischen Präsidialpalast am Donnerstag in Lwiw. Dort hatten sich Erdogan, UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen getroffen.

Russland-Sanktionen für Stelzer "nicht in Stein gemeißelt"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) stellt die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine in Frage. Man müsse diese überdenken, falls es im Herbst zu Energieengpässen kommt, sagt er in der "Kleinen Zeitung" (Freitagausgabe). Und er kündigt an, dass analog zur Reaktivierung des Kohlekraftwerks in Mellach in der Steiermark auch geprüft wird, ob ein oberösterreichisches Kraftwerk wieder angeworfen wird.

Wien erhöht kommunale Gebühren

Wien - Die Stadt Wien erhöht die Gebühren für Wasser, Kanal, Müllentsorgung sowie die Preise der Parkscheine. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag mit. Die Anpassung der Tarife für kommunale Dienstleistungen wird in Wien aufgrund des geltenden Valorisierungsgesetzes vorgenommen.

Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Wien - Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.

Frequency nach Unwetter fortgesetzt

St. Pölten - "Es wäre kein Festival, wenn es nicht einen kleinen Weltuntergang gäbe", hat Popsängerin Lisa Pac im Interview mit der APA gesagt. Nach tropischen Temperaturen bis zum frühen Nachmittag - Veranstalter Harry Jenner hatte von "bestem Wetter" gesprochen - ist das Frequency-Festival in St. Pölten an seinem Eröffnungstag schließlich wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Unter noch immer dunklem Himmel geht es nun aber weiter.

Schon 38 Tote bei Waldbränden in Algerien

Algier/Valencia/Lissabon - Bei Waldbränden in Algerien sind nach neuen Angaben 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zivilschutzbehörde und örtliche Medien am Donnerstag mitteilten, starben 30 Menschen allein in der Umgebung der Stadt El Tarf im äußersten Osten des Landes nahe der Grenze zu Tunesien. Zudem gebe es mehr als 200 Verletzte, berichteten örtliche Medien. Auch im Norden des Landes wüteten mehrere Waldbrände.

Mittleres Risiko auf Corona-Ampel bleibt für ganz Österreich

Wien - Die Corona-Ampel bleibt zur Vorwoche unverändert. Die Kommission hat am Donnerstag ganz Österreich bei Gelb belassen. Dieses mittlere Risiko auf der fünfstufigen Skala gilt ebenso weiterhin für die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Wien. Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg werden wie zuletzt mit geringem Risiko (Gelbgrün) eingestuft. Das teilte die Corona-Kommission nach einem Umlaufbeschluss mit, eine echte Sitzung gab es nicht.

