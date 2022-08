Fünf Menschen starben durch Unwetter in Kärnten und NÖ

Klagenfurt/Graz - Schwere Unwetter haben am Donnerstag in Österreich fünf Menschenleben gefordert. In St. Andrä im Lavanttal in Kärnten wurden auf einem Freizeitareal am See zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen und 13 Personen verletzt, zwei davon schwer. Ebenfalls ein umgestürzter Baum tötete in Gaming (NÖ) drei Menschen. Schwere Schäden entstanden an der Infrastruktur, die ÖBB stellten den Verkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Zahlreiche Straßen waren blockiert.

Bahn-Unterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens

Wien - Nach dem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs wegen des heftigen Unwetters gibt es weiter Streckenunterbrechungen in Teilen der Steiermark und Kärntens. Aufräum- und Reparaturarbeiten seien in vollem Gange, zahlreiche Behinderungen dank des Einsatzes der ÖBB-Reparaturteams bereits behoben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mit. Gesperrt bleiben die Strecken Leoben bis Friesach bzw. St. Michael bis Wald am Schoberpass den ganzen Freitag bis Mitternacht.

Patienten laut Ärzte ohne Grenzen auf Haiti exekutiert

Port-au-Prince/Wien - Eine Gruppe bewaffneter Männer hat am Sonntag gegen 23.00 Uhr das Krankenhaus Raoul Pierre Louis in Port-au-Prince gestürmt und einen Patienten vor dem Krankenhaus exekutiert. Dies berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), welche die Notaufnahme unterstützt, auf der der unter Waffengewalt herausgeholte Patient lag. "Wir sind entsetzt über die Barbarei dieses Mordes, der gegen unsere humanitären Prinzipien verstößt", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Zwei Tote und Dutzende Verletzte nach Unwettern in Italien

Rom - Zwei Tote und Dutzende Verletzte sind die Bilanz einer schwerer Unwetterwelle, die Italien am Donnerstag heimgesucht hat. Betroffen waren vor allem die Toskana und Venetien, die den Ausnahmezustand ausriefen. Damit können Sofortmaßnahmen für die Betroffenen ergriffen werden. Erhebliche Schäden gab es auch in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien und in der Emilia Romagna.

Apple warnt vor Sicherheitslücken auf seinen Geräten

Cupertino - Der US-Technologiekonzern Apple hat mit einer Serie von Software-Updates für seine Geräte zwei Sicherheitslücken geschlossen, die möglicherweise bereits ausgenutzt wurden. Eine der Schwachstellen steckte in Apples WebKit-Software, mit deren Hilfe Inhalte in Webbrowsern dargestellt werden. Präparierte Websites könnten die Lücke nutzen, um einen beliebigen Software-Code ausführen zu lassen, erläuterte Apple.

Bolsonaro handgreiflich gegen Youtuber

Brasilia - Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat sich eine kurze körperliche Auseinandersetzung mit einem Youtuber geliefert, der ihn zuvor provoziert und beleidigt hatte. Ein am Donnerstag vom brasilianischen Nachrichtenportal "G1" veröffentlichtes Video zeigt, wie der im Wahlkampf befindliche Bolsonaro zunächst vor der Präsidentenresidenz in der Hauptstadt Bras�lia Selfies mit Anhängern machte.

