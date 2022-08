Van der Bellens Wahlkampf noch "mit angezogener Handbremse"

Wien - Politik-Berater Thomas Hofer sieht Bundespräsident Alexander Van der Bellen derzeit noch in einem "Wahlkampf mit angezogener Handbremse". Wie zu erwarten gewesen sei, versuche der Amtsinhaber, den Wahlkampf hinauszuzögern, meinte Hofer im APA-Gespräch. Dass Dominik Wlazny (alias "Marco Pogo") am Freitag bekannt gab, die notwendigen Unterstützungserklärungen erreicht zu haben, überrascht Hofer nicht. Wlazny habe die Chance, "im linken Spektrum ein bisschen zu knabbern".

Bahn-Unterbrechungen auf der Südbahn bis Montag

Wien - Die Behinderungen im Bahnnetz werden sich auf der Südbahn laut ÖBB bis Montag ziehen. In der Nacht wurden nach den heftigen Unwettern Aufräum- und Reparaturarbeiten durchgeführt, zahlreiche Streckensperren konnten bereits behoben werden. Doch zwischen Leoben und Friesach bzw. St. Michael bis Wald am Schoberpass fährt derzeit kein Zug, Fernzüge von Wien nach Italien werden über Salzburg umgeleitet, Fernzüge von Wien nach Villach bzw. von Graz bis Selzthal entfallen am Freitag.

Gutachter-Arbeit nach schwerem Unwetter mit Toten in Kärnten

Gaming/St. Andrä/Lavanttal - Einen Tag nach dem schweren Unwetter in St. Andrä im Lavanttal, bei dem zwei Mädchen von umstürzenden Bäumen erschlagen worden sind, hat ein Sachverständiger die Arbeit aufgenommen. Wie Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, der APA sagte, werden die Bäume untersucht. In Niederösterreich wurde nach dem Tod dreier Wanderinnen festgestellt, dass die Bäume, die auch dort ein Unwetter umgeworfen hatte, zumindest augenscheinlich keine Vorschäden hatten.

Patienten laut Ärzte ohne Grenzen auf Haiti exekutiert

Port-au-Prince/Wien - Eine Gruppe bewaffneter Männer hat am Sonntag gegen 23.00 Uhr das Krankenhaus Raoul Pierre Louis in Port-au-Prince gestürmt und einen Patienten vor dem Krankenhaus exekutiert. Dies berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), welche die Notaufnahme unterstützt, auf der der unter Waffengewalt herausgeholte Patient lag. "Wir sind entsetzt über die Barbarei dieses Mordes, der gegen unsere humanitären Prinzipien verstößt", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Zwei Tote und Dutzende Verletzte nach Unwettern in Italien

Rom - Zwei Tote und Dutzende Verletzte sind die Bilanz einer schwerer Unwetterwelle, die Italien am Donnerstag heimgesucht hat. Betroffen waren vor allem die Toskana und Venetien, die den Ausnahmezustand ausriefen. Damit können Sofortmaßnahmen für die Betroffenen ergriffen werden. Erhebliche Schäden gab es auch in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien und in der Emilia Romagna.

Apple warnt vor Sicherheitslücken auf seinen Geräten

Cupertino - Der US-Technologiekonzern Apple hat mit einer Serie von Software-Updates für seine Geräte zwei Sicherheitslücken geschlossen, die möglicherweise bereits ausgenutzt wurden. Eine der Schwachstellen steckte in Apples WebKit-Software, mit deren Hilfe Inhalte in Webbrowsern dargestellt werden. Präparierte Websites könnten die Lücke nutzen, um einen beliebigen Software-Code ausführen zu lassen, erläuterte Apple.

